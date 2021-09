Burgdorf

Unter dem Motto „Klima“ steht in diesem Jahr das Kinderfest in Burgdorf, zu dem die Stadtjugendpflege, das Team vom JohnnyB. und der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) alle Jungen und Mädchen für Sonntag, 12. September, einladen. Wer sich an verschiedenen Spielstationen austoben oder beim Mitmachtheater zuschauen möchte, kann dies ab 13 Uhr im Stadtpark hinter dem Rathaus II tun.

Einmal mehr bieten mehrere Vereine und Verbände mit ihren Jugendgruppen unterschiedliche Aktionen an, wie Stadtjugendpfleger Horst Gohla sagt. Dafür erhalten Kinder am Infostand eine Laufkarte für 50 Cent, mit der sie dann die Stationen aufsuchen und ihr Geschick ausprobieren können. Nach Aussage Gohlas gibt es neben dem Hufeisenwerfen auch unbekanntere Sportaktivitäten wie Fußballdart oder Bungee-Run.

Verlosung mit verschiedenen Preisen

Die Freiwillige Feuerwehr und das Frauen- und Mütterzentrum kümmern sich mit Bratwurst, Kuchen und Getränken um die Verpflegung. Das Südstadt-Bistro wartet mit verschiedenen Kletterstationen auf, an denen sich die Teilnehmenden unter professioneller Anleitung austoben können. Um 16.15 Uhr führt das Musiktheater Pampelmuse das Kindermitmachstück „Der Rattenfänger von Hameln“ auf. Zum Abschluss der Veranstaltung kündigen die Veranstalter eine Verlosung mit verschiedenen Preisen an.

Von Marie Pinkert