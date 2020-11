Burgdorf

Die Entscheidung, an wen die Stadt die Konzession für den Betrieb der Burgdorfer Wochenmärkte vom nächsten Jahr an vergibt, wird immer verzwickter. Der von Händlern gegründete Wochenmarktverein ist zwar nach wie vor der Wunschpartner der Stadt, aber auch von der Auflösung durch das Registergericht bedroht. Sowohl der Händlerverein als auch die Deutsche Marktgilde als Noch-Betreiber wollen ihre Konzepte für die Märkte am kommenden Donnerstag, 3. Dezember, im Wirtschaftsausschuss des Rates der Öffentlichkeit vorstellen. Beide haben sich beworben und kämpfen mit harten Bandagen um den Zuschlag.

Dass die Stadt noch in diesem Jahr mit einem der beiden Bewerber ins Geschäft kommt und der Rat am 10. Dezember wie vorgesehen über die Vergabe entscheiden kann, gilt zurzeit als eher unwahrscheinlich. Dafür müsste zunächst einmal Klarheit herrschen, ob der Verein Burgdorfer Wochenmarkt überhaupt fortbesteht oder, wie es sich die Deutsche Marktgilde wünscht und beim Amtsgericht Hildesheim beantragt hat, aufgelöst wird. Das Gericht will sich nicht drängen lassen. Es holt nach Darstellung eines Gerichtssprechers zurzeit noch Stellungnahmen ein. Mit einer abschließenden Entscheidung in den kommenden Wochen sei daher nicht zu rechnen.

Anzeige

Rat könnte Vergabe aussetzen

Das für den Markt zuständige Ordnungsamt im Rathaus hat sich darauf inzwischen eingestellt und verschiedene Organisationsmodelle ausgelotet. Die Kommunalpolitiker haben nun die Wahl:

Der Rat kann die Konzession wie ursprünglich von der Verwaltung empfohlen zum nächstmöglichen Zeitpunkt an den Verein Burgdorfer Wochenmarkt vergeben.

Sollte das Registergericht den Händlerverein aus dem Vereinsregister löschen, sodass dieser als Vertragspartner nicht zur Verfügung steht, könnte der Rat alternativ mit der Deutschen Marktgilde verlängern.

Der Rat könnte die Vergabe allerdings auch einstweilen aussetzen, bis abschließend rechtlich geklärt ist, ob und wie es mit dem Händlerverein weitergeht.

Sollte der Rat mit dem Händlerverein keinen Vertrag abschließen können und mit der Marktgilde nicht wollen, schlägt die Stadtverwaltung vor, mit den aktuellen Markthändlern sogenannte Nutzungsüberlassungsverträge zu schließen, ohne dafür Nutzungsentgelte zu erheben. Die Händler hätten lediglich die Stromkosten zu tragen.

Die Stadtverwaltung hat zu den Nutzungsüberlassungsverträgen bereits vorsorglich klargestellt, dass es sich dabei „lediglich um ein vorübergehendes wochenmarktähnliches Angebot“ und nicht um einen Wochenmarkt im Sinne der Gewerbeordnung handle. Die Händler seien über diese Option bereits informiert worden. Sollte der Rat der Lösung zustimmen, werde das Ordnungsamt persönliche Gespräche mit den Händlern führen.

Die öffentliche Sitzung des Ratsausschusses für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr im Veranstaltungszentrum Stadthaus am Donnerstag, 3. Dezember, beginnt um 17 Uhr.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege