„Die Leute sind alle gut drauf“, sagte Jörg Fehling, Geschäftsführer des gleichnamigen Modegeschäfts an der Marktstraße. Erstmals seit vielen Monaten haben die Burgdorfer Einzelhändler ihre Läden wieder an einem Sonntag für die Kunden geöffnet. Doch nicht nur die offenen Türen von rund 50 Geschäften, Restaurants und Cafés lockten die Menschen in die Innenstadt, sondern auch glänzenden Karosserien der Oldtimer und der erste Sommermarkt auf dem Spittaplatz.

„Mit der Aktion wollen wir uns zurückmelden“, sagte Fehling. Er freue sich, dass all seine Kundinnen und Kunden nach dem Corona-Lockdown zurückgekommen seien. Vor acht Wochen sei eine Veranstaltung wie der verkaufsoffene Sonntag noch undenkbar gewesen. „Da haben wir noch alle tief im Corona-Loch gesteckt.“ Der Stadtmarketingverein Burgdorf hatte in kürzester Zeit zusammen mit den Händlern die Rahmenbedingungen für den Einkaufsbummel am Sonntagnachmittag geschaffen. In den Geschäften galten weiterhin Maskenpflicht und Abstandsregeln.

Rüdiger und Susanne Dams aus Langenhagen wollen in Burgdorf das gute Wetter genießen und durch die Innenstadt bummeln. Quelle: Leona Passgang

In der Fußgängerzone jedoch ist die Maskenpflicht inzwischen aufgehoben. „Es ist wunderbar, endlich wieder ohne Maske unterwegs zu sein“, sagte Rüdiger Dams aus Langenhagen. Zusammen mit seiner Frau Susanne wollte er das gute Wetter genießen, durch die Innenstadt bummeln und eventuell auch ein bisschen einkaufen. „Vielleicht finden wir ja was Schönes“, sagte Susanne Dams hoffnungsvoll.

Auch Michael und Ariane Ratkowski genossen ein kaltes Bier an einem der aufgestellten Getränkewagen. Die beiden haben ihren auf Hochglanz polierten roten Cadillac-Cabrio auf der Oldtimer-Meile ausgestellt. Eine Einkaufstour stehe nicht auf dem Plan der beiden, dazu sei es heute einfach zu warm, sagte Michael Ratkowski.

Michael und Ariane Ratkowski stellen ihren Cadillac an der Marktstraße aus. Quelle: Leona Passgang

Auf dem Spittaplatz hat Nicole Petri ihren Stand aufgebaut. An den Marktständen auf dem Sommermarkt werden Spielzeug, Kleidung, Honig, Schmuck und Dekorationsartikel angeboten. Petri hat sich auf britische Dekorationsaccessoires spezialisiert. „Wir freuen uns alle, dass die Maskenpflicht draußen wegfällt, das ist wirklich eine Erleichterung“, sagt sie. Trotzdem seien viele Kundinnen und Kunden noch etwas verhalten und blieben auf Distanz. Wie alle anderen Ausstellerinnen hofft Petri, dass im Herbst keine erneute Corona-Welle ausbricht – und dass sie in diesem Jahr auch während der kälteren Jahreszeiten wieder ausstellen kann.

Von Leona Passgang