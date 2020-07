Burgdorf

Die Burgdorfer Händler planen den ersten verkaufsoffenen Sonntag nach dem Lockdown für den 6. September von 13 bis 18 Uhr. Kunden wie Geschäftsleute müssten sich gleichermaßen darauf einstellen, dass sich dieser Sonntag von vorangegangenen Aktionstagen unterscheidet.

Die Crux liege im niedersächsischen Ladenschlussgesetz, sagt Modehändler Jörg Fehling. Das Gesetz genehmigt vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr, solange die Organisatoren auch Veranstaltungen mit großem Publikumsinteresse anbieten. „Aber das ist in der Pandemie natürlich kontraproduktiv“, sagt der Unternehmer. Deshalb begrüßten er und seine Mitstreiter die jetzt beschlossene Regelung, genehmigte Sonntage auch ohne begleitende Veranstaltungen durchführen zu können. Für ihn gehe es mit dem Termin am 6. September – für den der Stadtmarketingverein und der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) einen Kunstmarkt planen – um ein Signal, dass das Leben auch unter Corona-Bedingungen weitergehen kann.

Anzeige

Kunden akzeptieren die Masken- und Abstandspflicht

„Letztlich kann uns Corona noch ein bis zwei Jahre beschäftigen, da müssen wir jede Chance nutzen, eine Veranstaltung zu organisieren“, sagt Fehling, der wie andere Händler auch am verkaufsoffenen Sonntag auf Abstand und Zugangsbeschränkungen setzt. Für die detaillierte Planung wolle er den August nutzen, sagt der Händler, der sein Geschäft langsam in eine planbare Größenordnung steuern sieht. „Einige Umsätze wie der Verkauf von Anzügen reduzieren sich, weil es keine Konfirmationen oder große Feiern gibt, in anderen Bereichen steigt der Umsatz“, sagt Fehling.

Weitere HAZ+ Artikel

Wie Gitana Wegener von der Buchhandlung und Julia Obermeyer vom gleichnamigen Modehaus sieht er bei den Kunden und Mitarbeitern eine wachsende Einsicht, dass die Maskenpflicht sinnvoll ist. Deshalb rechne er auch damit, dass die Käufer sich am 6. September daran halten werden. Und falls einer den Mund-Nasen-Schutz vergessen sollte: „Ich habe 5000 Stück geordert, da helfe ich gern aus“, sagt er – wie auch viele andere Händler entlang der Markt- und Poststraße.

VVV bereitet den Kunstmarkt unter neuen Vorzeichen vor

Auch bei der 42. Auflage des Kunstmarkts müssen sich die Besucher in diesem Jahr auf einige Veränderungen einstellen. So ist das Betreten des abgegrenzten Veranstaltungsbereiches in diesem Jahr nur nach dem Erwerb einer Eintrittskarte und unter Angabe der persönlichen Kontaktdaten zulässig.

Zahlreiche Aussteller zeigen auf dem Kunstmarkt in Burgdorf ihr Kunsthandwerk, darunter auch Schmuck. Quelle: VVV

An den beteiligten Ständen sollen die Besucher einen Überblick über die künstlerische Vielfalt aus Burgdorf erhalten, ganz nach dem Motto „Kunst zum Anfassen und Mitmachen“. Die Kunsthandwerker stellen nicht nur aus, sondern lassen sich auch bei der Arbeit mit dem nötigen Abstand über die Schulter schauen. Die Angebotspalette reicht von Schmuckartikeln und Taschen über Keramik- und Glasarbeiten, Malerei und Strickkollektionen bis hin zu Kleidung, Wohnaccessoires und Dekoartikeln.

Drei Kunstausstellungen laden ein

Zum Kunstmarkt öffnet auch wieder die Kunstmeile mit drei Stationen in der City. Zur Kunstmeile sind drei Ausstellungen von 12 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Das Stadtmuseum in der Schmiedestraße 6 zeigt die Ausstellung „Raumschiffwelten aus Lego-Bausteinen − Stein auf Stein aus der Sammlung Lange“. Erstmals nach wochenlanger Corona-Zwangspause ist auch die KulturWerkStadt in der Poststraße 2 geöffnet und präsentiert die Foto-Ausstellung „Stadtbilder − Burgdorf gestern und heute“ mit historischen Fotoaufnahmen, denen jeweils ein von Joachim Lührs abgelichtetes Pendant aus heutiger Perspektive gegenübergestellt ist. Scena, der Kulturverein im VVV, zeigt in der Magdalenenkapelle am alten Friedhof neben der Hochbrücke die Kunstausstellung „Objekte“ mit Werken von Gisela Gührs.

Von Elena Everding