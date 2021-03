Burgdorf

Mit einer öffentlichen Fahndung sucht die Polizei Burgdorf jetzt nach dem 75-jährigen Jürgen M., der seit Mittwochabend vermisst wird und dringend auf Medikamente angewiesen ist. Der Mann wurde nach Aussage einer Sprecherin zuletzt am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in seiner Wohnung an der Immenser Straße gesehen. Eine Angehörige traf ihn am Abend nicht mehr an, sodass die Tochter ihn gegen 23.40 Uhr als vermisst meldete.

Jürgen M. ist dringend auf seine Medikamente angewiesen. Quelle: Polizei

Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Auch ein Personensuchhund war im Einsatz. Mit der Veröffentlichung des Fotos des Vermissten erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vermisste ist 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat dunkle, grau melierte Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug der Brillenträger eine grauschwarze dünne Jacke und eine blaue Jeans sowie ein dunkelgrünes Basecap. Jürgen M. ist Diabetiker und hat seine Medikamente nicht mitgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Jürgen M. geben können, sollten bei der Polizei Burgdorf unter Telefon (05 11) 1 09 41 15 melden

Von Antje Bismark