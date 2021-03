Burgdorf

Nach einer stundenlange Suche haben Rettungskräfte am Donnerstag einen 75-Jährigen aus Burgdorf gefunden, den die Tochter am Mittwoch gegen 23.40 Uhr als vermisst gemeldet hatte. Der Senior war nach Polizeiangaben wegen einer Diabetes-Erkrankung auf Medikamente angewiesen, deshalb hatten Einsatzkräfte – unterstützt von einem Personensuchhund – nach dem Burgdorfer gefahndet. Weil sie ihn bis zum Donnerstagmorgen nicht gefunden hatten, veröffentlichten die Polizeibeamten ein Foto.

Am Nachmittag entdeckten Rettungskräfte den Vermissten schließlich auf einem Feld zwischen Burgdorf und Lehrte. „Da er unterkühlt war, wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht“, teilte ein Polizeisprecher mit. Er dankte allen, die sich an der Suche beteiligt hatten.

Von Antje Bismark