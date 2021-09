Burgdorf

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Dienstag, 14. September, versucht, in den Backshop beim Penny-Markt an der Mönkeburgstraße einzubrechen. Nach Darstellung der Polizei versuchte der Täter, die Hintertür aufzuhebeln, scheiterte aber, und verließ unverrichteter Dinge den Tatort. Zur Höhe des Schadens, den er an der Tür hinterließ, kann die Polizei keine Angaben machen. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise möglicher Zeugen, die ihre Beobachtungen unter Telefon (05136) 88614115 schildern können.

Von Joachim Dege