Die Sieben-Tage-Inzidenz kratzt an diesem Montag in Burgdorf an der 600-er Marke, die Kurve der Corona-Infektionen zeigt seit Tagen steil nach oben. Für viele Sportvereine, die Feuerwehr oder auch die Volkshochschule ist die dynamische Entwicklung der Infektionszahlen in der Omikron-Welle ein Grund, ihre Termine entweder ganz abzusagen oder zumindest zu verschieben. Zu unkalkulierbar erscheint den Verantwortlichen das Risiko, dass sich Veranstalter oder Besucher – im schlimmsten Fall beide Gruppen – mit dem Coronavirus infizieren.

Manche Debatte fällt digital schwer

Dabei legen auch sie die von den Politikern jetzt so gelobten Hygienekonzepte vor, die mit der 2G-Regel zum Teil noch weiter gehen als jenes, das die Stadt für die politischen Sitzungen erarbeitet hat. Sicher: Der Baufortschritt für ein neues Feuerwehrgerätehaus mag für manchen gewichtiger sein als die Jahresbilanz der freiwilligen Retter. Und möglicherweise lässt sich die Debatte über das Gewerbegrundstück für einen alteingesessenen Gewerbebetrieb nur schwer digital führen.

Nachbarkommunen machen es vor

Aber, und diese Frage müssen sich die Gegnerinnen und Gegner von Videokonferenzen oder hybriden Sitzungen gefallen lassen, weshalb gelingen die digitalen Formate den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern in anderen Kommunen so geräuschlos? Vielleicht lohnt ein Anruf bei den Nachbarn, um diese Frage zu klären. Mit Sicherheit lässt sich auch in Burgdorf die eine oder andere kommunalpolitische Sitzung mal vom heimischen Schreibtisch aus verfolgen, um neues Wissen zu gewinnen. Wenig hilfreich in dieser Pandemie-Phase – und möglicherweise bei einer weiteren Welle im Herbst – aber ist es, sich jetzt zurückzulehnen und zu hoffen, dass alles nicht so schlimm wird.

Sinnvolle Bürgerbeteiligung

Und nicht zuletzt: Die Auftaktveranstaltung der Aue-Wulbeck-Region im Herbst 2021 hat gezeigt, wie sinnvoll und ergiebig ein digitales Format über die Grenzen von Kommunen hinweg sein kann. Dort haben die Akteure gemeinsam und in kleinen Räumen neue Ideen geschmiedet und alte Verbindungen wiederbelebt. Ganz im Sinne einer Bürgerbeteiligung, die diesen Namen verdient. Wenn 130 Teilnehmer aus vier Orten das schaffen, dann müsste die digitale Beratung doch auch im Ausschuss und Rat einer Stadt funktionieren – nicht nur, aber vor allem in Zeiten einer Pandemie.

