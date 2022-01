Burgdorf

In einem Supermarkt am Ostlandring haben vier Männer am Donnerstagabend Zigaretten gestohlen. Anschließend flüchteten sie Richtung Uetzer Straße. Die Polizei hofft auf Zeugen, die die Flucht beobachtet haben.

Wie viele Zigaretten die Täter entwendeten, ist unklar. Nach Darstellung der Polizei öffneten sie im Kassenbereich zunächst unbemerkt den Zigarettenschrank und bedienten sich. Als eine Mitarbeiterin aufmerksam wurde und das Quartett ansprach, flüchteten die Männer mit ihrer Beute. Hinweise möglicher Zeugen erbitten die Ermittler unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege