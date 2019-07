Burgdorf

Spaß am Gesang und an der Gemeinschaft stehen für die 28 Mitglieder des Volkschores Burgdorf ganz voran – und daran möchten sie gern andere Burgdorfer teilhaben lassen. Wie so viele andere Chöre auch sucht das Ensemble, das 1897 gegründet wurde und damit als ältestes der Stadt gilt, neue Mitglieder. „Wir würden uns sehr freuen, wenn auch andere am Singen gefallen finden und unserem Chor beitreten“, sagt die 71-jährige Erika Laue, die den Chor leitet. Vor allem Männer seien wichtig, die fehlten derzeit im Ensemble.

„Bei uns kann jeder mitmachen“, sagt Laue. Sie ermutigt jeden Interessierten zum Ausprobieren. „Mitunter denken die Leute, dass sie nicht singen können, das stimmt aber nicht“, sagt Laue aus Erfahrung. Auch ihr Mann Heinz lässt ein solche Argument nicht gelten: „Wer nicht singen kann, kann es ja bei uns lernen.“ Denn auch am passenden Liedgut sollte die Mitgliedschaft nicht scheitern. Im Repertoire finden sich Lieder von Felix Mendelssohn-Bartholdy ebenso wie jene von den Prinzen, alte Schlager und Volkslieder oder auch französische Lieder.

Vorbereitung auf das Herbstkonzert am 27. Oktober

Nach der Sommerpause beginnt die Vorbereitung auf das Herbstkonzert am 27. Oktober. Dazu kommen die Sänger wieder ab Dienstag, 20. August, einmal wöchentlich zusammen, um gemeinsam zu üben und sich auf den Auftritt einzustimmen. Die Probe im JohnnyB. beginnt immer dienstags um 19.15 Uhr. Interessierte können bei einer der Probe vorbeischauen und auch vier Wochen lang die Mitgliedschaft testen, ohne einen Beitrag bezahlen zu müssen.

Von Valerie Kruse