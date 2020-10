Burgdorf

Eigentlich wäre an diesem Wochenende Burgdorfs Innenstadt beim Stadtfest Oktobermarkt für drei Tage eine einzige Party-Meile gewesen – undenkbar in Zeiten von Corona. Deshalb hatte der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) die Sause zeitig abgesagt. So avancierten verkaufsoffener Sonntag und Flohmarkt zur Attraktion.

Lange bevor sich die Ladentüren öffneten, ging es rund auf dem Spittaplatz. Dorthin war der Flohmarkt aus den Innenstadtstraßen verlegt worden. Coronakonform mit Abstand und Masken bummelten Besucher über das abgesperrte Areal. 75 Trödler hatten Stände aufgebaut – und die Plätze waren laut Kristine Bäuerle vom VVV sehr begehrt und bereits zeitig vergeben.

Anzeige

Statt in den engen Innenstadtstraßen ist der Flohmarkt auf dem Spittaplatz aufgebaut. Quelle: Sandra Köhler

Am Nachmittag füllte sich die Markstraße mit Einkaufsbummlern. Auf Post- und Braunschweiger Straße herrschte dagegen Flaute. Von einer Ausdehnung des abgesperrten Bereiches, wie Gewerbetreibende gefordert hatten, war nichts zu sehen. „Das wir noch lange dauern“, befürchtet Goldschmiedin Silke Jüngst vom Laden Quinas. „Wir hoffen das Beste. Wenn es endlich so weit ist, werden sicherlich mehr Läden hier öffnen“, sagt sie.

Von Sandra Köhler