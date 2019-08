Burgdorf

Kim Körtge sortiert einen Stapel Schulbücher in ein bereits gut gefülltes Regal. Überall ragen kleine Zettel heraus, die mit Namen und Auftrag versehen sind. „Wir haben extra ein ganzes Regal leergeräumt, hinten im Lager haben wir noch mehr Platz gemacht und auch hier im Laden“, sagt die Mitarbeiterin der Buchhandlung Freyraum und zeigt auf die grauen Boxen, die im Verkaufsraum verteilt auf dem Boden stehen. Die Zeit der Schulbuchbestellungen sei neben dem Weihnachtsgeschäft die intensivste Zeit des Jahres – aber deutlich anstrengender.

Etwa zwei Wochen vor den Sommerferien geht es los. Die Schulen notieren die benötigten Bücher auf Listen, die sie den Buchhandlungen zukommen lassen. Die Bestellungen müssen dann auf ihre Richtigkeit überprüft werden. „Finden sich Fehler in den Listen und wir bemerken es nicht, erhalten unsere Kunden die falschen Bücher. Das ist besonders ärgerlich, wenn diese dann umgetauscht werden sollen, die Eltern aber schon den Namen des Kindes hineingeschrieben haben“, erklärt Mitarbeiterin Körtge.

Ein Umtausch sei dann nicht mehr möglich. Weil es im vergangenen Jahr viele falsche Bücher gegeben habe, bekommen die Eltern jetzt einen Infozettel zu ihrer Bestellung, der darauf hinweist. „Am besten sind Buchumschläge. Die kann man beschriften, aber das Buch austauschen – so kann nichts passieren“, sagt Körtge.

Buchhändlerin Gaby Frey sortiert mit ihrem Team ungezählte Bücher, damit Schulkinder die richtigen Unterrichtsmaterialien haben. Quelle: Antje Bismark

Buchbestellung ist für die Läden eine Puzzlearbeit

Das weiß auch Mutter Bahar Ayhan, die die Umschläge gleich mitbestellt. Vier Bücher braucht sie für ihre neunjährige Tochter, die demnächst die dritte Klasse besucht. Außerdem benötigt sie Zubehör wie Hefte und Mappen. „Wenn man gute Qualität kauft, braucht man nicht jedes Jahr alles neu kaufen. Aber ein paar Sachen braucht man dann doch immer“, spricht sie aus Erfahrung. Viele Schulen vermerken das Zubehör gleich auf ihren Listen – von Blöcken, Scheren, Geodreiecken bis Zirkeln ist alles dabei.

Aktuell läuft in der Buchhandlung Freyraum alles auf Hochtouren. Über eine Tonne Bücher mussten laut Inhaberin Gaby Frey bei den Verlagen bestellt und den einzelnen Kunden zusortiert werden. „Es ist viel Puzzlearbeit“, bestätigt Mitarbeiterin Körtge.

Ulrich Wegener : Gute logistische Organisation

„Das ist eine Heidenarbeit“, weiß auch Ulrich Wegener von der gleichnamigen Buchhandlung an der Marktstraße nur zu gut. „Neben dem normalen Geschäft ist das nur möglich, weil in der Ferienzeit weniger los ist“, sagt er. „Und man muss logistisch gut organisiert sein“, ergänzt seine Frau Gilana Wegener. Sie sei in der Hochsaison oftmals nach Ladenschluss noch bis 21 Uhr damit beschäftigt, die Bestellungen zu sortieren. Beschweren wolle man sich aber nicht, diese Zeit gehöre einfach zum Geschäft dazu.

Und sie wird auch noch ein wenig anhalten: Bis zu vier Wochen nach Schulbeginn gehen in der Buchhandlung Wegener erfahrungsgemäß die letzten Bestellungen ein. Insgesamt sind die Buchhändler dann rund zwei Monate für das neue Schuljahr im Einsatz.

Von Sarah Istrefaj