Schillerslage

An der Ecke Heutrift/Flachsfeldt im Burgdorfer Ortsteil Schillerslage sind am Sonnabend kurz vor 18 Uhr ein Radfahrer und ein Auto kollidiert. Der 55-jährige Fahrradfahrer war vom Flachsfeld in die Straße Heutrift eingebogen, offenbar ohne darauf zu achten, dass der 50-jährige Fahrer im VW Multivan Vorfahrt hatte. Der Autofahrer bremste laut Polizei zwar noch, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer stürzte und zog sich Schürfwunden an den Knien und im Gesicht zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Hannover gebracht.

Das Fahrrad wurde bei dem Zusammenstoß gegen einen am Straßenrand geparkten Personenwagen geschleudert, der dabei beschädigt wurde – ebenso wie der Multivan und das Fahrrad. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 18.000 Euro.

Von Anette Wulf-Dettmer