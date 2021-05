Burgdorf

Nach den Grünen, der SPD, der CDU und der FDP hat inzwischen auch die Wählergemeinschaft WGS ihre Kandidaten beisammen, mit denen sie in den Kommunalwahlkampf um die Mandate im Rat der Stadt antritt. In einer sogenannten Aufstellungsversammlung im Stadion hat die mit den Freien Burgdorfern fusionierte WGS 17 Frauen und Männer nominiert.

Die Liste führen mit Rüdiger Nijenhof auf Platz eins und Volkhard Kaever auf dem zweiten Platz zwei Ratsmitglieder an. Nijenhof, der bei der Kommunalwahl 2016 für die CDU den Sprung in den Rat schaffte, bevor er mit Lukas Kirstein den Christdemokraten den Rücken kehrte und die Freien Burgdorfer ins Leben rief, brachte es mit seiner Kandidatur für das Bürgermeisteramt zu einiger Bekanntheit. Dabei holte er 2019 immerhin 7,8 Prozent der Stimmen. Kaever steht dem WGS-Trägerverein vor, in dem die Freien Burgdorfer mittlerweile aufgegangen sind.

WGS bietet auch Kandidaten aus den Ortsteilen auf

Auf Platz drei der Liste findet sich mit Andreas Probst ein neues Gesicht. Platz vier nimmt Ratsherr Lukas Kirstein ein. Aufhorchen lässt, dass auch TSV-Fußballabteilungsleiter Dirk Bierkamp für die WGS ins Rennen geht. Zurzeit verfügt die WGS im Rat über fünf Mandate. Ob es dafür im Herbst erneut reichen wird, ist jedoch ungewiss. Nijenhof will das aber nicht ausschließen. WGS-Urgestein Kurt-Ulrich Schulz tritt aus Altersgründen nicht mehr an. Auch Ratsherr Niklas Gottschalk will aus beruflichen Gründen passen.

Die Mehrheit der jetzt aufgestellten Kandidatinnen und Kandidaten im Alter von 27 bis 77 Jahren, bei denen Frauen Seltenheitswert haben, stellen laut Nijenhof Menschen aus der Kernstadt (zehn). Aber auch die meisten Ortsteile seien vertreten. Aus Hülptingsen stammten zwei Kandidaten, aus Ehlershausen einer, aus Schillerslage vier, aus Heeßel einer und aus Sorgensen zwei. Ihr Wahlprogramm will die WGS in drei Wochen präsentieren.

Von Joachim Dege