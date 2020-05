Burgdorf

Wenn die Kinder wegen der Corona-Pandemie nicht in den Kindergarten kommen können, dann muss es doch möglich sein, dass der Kindergarten auf die eine oder andere Weise zu den Kindern nach Hause kommt. „Kontakt halten“ lautete die Maßgabe, die die Stadt ihren Erzieherinnen in ihren Tagesstätten vorgab. Um das umzusetzen, lassen sich die Betreuungseinrichtungen allerhand einfallen.

Mit einer Schnitzeljagd den Kita-Alltag Revue passieren lassen

„Wir sind mit den Kindern normalerweise viel draußen in der Natur. Daran haben wir mit einer Schnitzeljagd angeknüpft“, erzählt Jana Heinemann, Leiterin der Kindertagesstätte in Sorgensen. In einem Brief, den die Kinder sich an der Kita abholen konnten, waren die Einzelheiten beschrieben. Es galt, ein Lösungswort zu finden. Jeder, der das schaffte, bekam von den Erzieherinnen einen kleinen Schatz nach Hause gebracht. „Die Route folgte dem Weg im Wald, den wir mit den Kindern sonst nehmen. So konnten sie mit den Eltern ein wenig Kindergartenalltag teilen.

„Wir haben gehört, dass die Kinder sich gut auskannten und ganz viele Geschichten erzählt haben, was sie dort erlebt hatten“, sagt Heinemann: „Die Eltern waren überrascht.“ Gut kämen bei den Kindern auch Videobotschaften an. So könnten sie ihre vertrauten Bezugspersonen sehen – und teilhaben an dem, was sich im Kindergarten tut. „Wir haben in der Zeit, in der wir nur wenig Kinder betreuen konnten, räumlich einiges verändert und das auch im Video gezeigt“, berichtet Heinemann. „Eltern haben uns berichtet, dass die Kinder die Videos fünf- oder sechsmal sehen wollten. Die Kleinsten haben direkt reagiert, uns angesprochen und auf Antwort gehofft.“

In diesem Gruß zeigt sich die Hoffnung, dass bald wieder alle Kinder die Kindertagesstätten besuchen können. Quelle: Sandra Köhler

Telefonate zwischen Eltern, Kindern und Erzieherinnen sowie Gespräche über den Zaun gehören mittlerweile in den Kitas zum Alltag. Zum „einfach mal wieder die Stimme hören“, zum Austausch von Neuigkeiten oder auch mal zum Luft machen. Kinder fragten bisweilen, wann sie endlich wieder in die Kita kommen dürften. „Am Anfang hatten wir ein wenig Angst, wie das werden wird“, sagt Daniela Jessolat aus der Kita Südstern. Doch herrsche auf allen Seiten Freude, überhaupt Kontakt halten zu können.

Der Zaun des Kindergartens sei mittlerweile zu einer Art Tauschbörse geworden. „Wir hängen da für die Kinder Kleinigkeiten wie Spiele hin und sie für uns Bilder oder ähnliches.“ Für Vorschulkinder gibt es zudem Aufgaben. Diese können sie sich aus einer Kiste am Kindergarten herausnehmen und dort nach einer bestimmten Zeit wieder abgeben.

Der Zaun der Kita Südstern ist zu einem Kreativ-Tausch-Ort geworden. Quelle: privat

Vorlesestunden per Video, Geburtstagsgeschenke, die die Erzieherinnen bei den Kindern vorbeibringen und vor deren Haustür abstellen, und Briefe mit einem bunten Strauß Anregungen zum Basteln, für Fingerspiele, für eine Waldrallye und mit Rezepten bietet die Kita in Ehlershausen. So lasse sich auf individuelle Bedürfnisse eingehen, sagt die stellvertretende Leiterin Monika Völger: „Wenn im Telefonat klar wird, dass Tischsprüche gerade ein großes Thema in der Familie sind, kommen dann eben einige davon in den Briefumschlag.“

Die Kita Weststadt versendet inzwischen einen Newsletter. „Den hatten wir schon vorher, nutzen ihn aber natürlich gerade jetzt intensiv zur Informationsvermittlung“, sagt die stellvertretende Leiterin Carmen Kreutzfeldt. Die Kinder bekommen Bastelaufgaben und können ihre Ergebnisse dann am Fenster des Kindergartens bewundern. Dort ist aus vielen einzelnen Schmetterlingen, Blumen, Wolken und Ballons ein Gemeinschaftsbild entstanden. Bögen, die die Kinder bearbeiten, wandern hinterher in die individuelle Sammelmappe und werden so zu einer Erinnerung an eine ganz außergewöhnliche Zeit.

Bastelarbeiten der Kinder werden an der Kita Weststadt ausgehängt, damit die Kinder sie beim Vorbeigehen betrachten können. Quelle: Sandra Köhler

„Jede Kita ist anders“, sagt Heidi Mikoleit von der Abteilung für Familien und Kinder bei der Stadt Burgdorf. „Die Kolleginnen sind mit viel Fantasie und Kreativität bemüht, mit den Kindern und deren Eltern Kontakt zu halten.“ Das sei keineswegs einfach – seien die Fachkräfte doch dafür ausgebildet, im unmittelbaren Kontakt mit den Kindern zu agieren. Die neu entdeckten Mittel und Wege sollen auch nach Corona nicht vergessen sein. „Wir werden unsere Erfahrungen reflektieren und schauen, was sich weiterhin einbauen lässt.“

