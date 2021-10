Burgdorf

Wer in Burgdorf ein Haus besitzt und den Tausch einer älteren Heizungsanlage mit einer Wärmepumpe plant, kann sich nun für den „Eignungscheck Wärmepumpe“ anmelden. „Ob und welche Art von Wärmepumpe für das eigene Haus in Frage kommt, wird dann vor Ort von einem Energieberater ermittelt“, erklärt Burgdorfs Klimaschutzmanager Volker Krüger. Die Beratung im Wert von 250 Euro koste die Hauseigentümer dabei nur einen Eigenanteil von 30 Euro. Das unabhängige Beratungsangebot bietet die Stadt in Kooperation mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen ab sofort bis Dezember an.

Das Angebot, das es vor einigen Monaten schon in Burgwedel gegeben hat, ist in Burgdorf auf 40 Beratungen beschränkt. Das digitale Kontaktformular für die Anmeldung finden Interessierte auf www.gutberatenstarten.de.

Wärmepumpen gewinnen nach Angaben der Klimaschutzagentur rund drei Viertel der Wärme aus der Umwelt. Dabei sind die gängigsten Wärmequellen die Umgebungsluft, das Erdreich oder das Grundwasser. Mit einem geringen Anteil an Strom für den Antrieb kann die Wärmepumpe die Umweltwärme nutzen. Eigentümer können für den Austausch der bestehenden Öl- oder Gasheizung außerdem Investitionszuschüsse bis zu 45 Prozent beantragen.

Von Marie Pinkert