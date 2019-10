Burgdorf

Im Schloss standen am Mittwoch die Zeichen auf Neuwahl: Alle Bürger über 60 Jahre waren aufgerufen, ihre Interessenvertreter für die kommenden drei Jahre zu bestimmen. Dem Seniorenrat gehören fortan vier neue Gesichter an.

Neue und bekannte Kandidaten stehen zur Wahl

Elf Kandidaten stellten sich zur Wahl. Ihren Hut erneut in den Ring geworfen hatten Wolf Büttner, bisher Vorsitzender, sowie Diethart Mühge, Eberhart Rumpf und Manfred Kuchenbecker. Auch neue Köpfe fanden sich unter den Kandidaten. So bewarben sich Marie-Luise Brandes, Monika Lass, Stefan Auerbach, Lutz Bardelle, Wolfgang Mann, Burkhard Timm und Ursula Meyer um einen Platz.

Shanty-Chor sorgt für musikalische Unterhaltung

„Wer dem Seniorenrat beitritt, tut etwas Vernünftiges, das die Lebensqualität in Burgdorf steigert“, bestärkte Bürgermeister Alfred Baxmann die Kandidaten. Rund 10.000 Bürger der mehr als 31.000 Einwohner der Stadt sind älter als 60 Jahre. Baxmann lobte die Arbeit des Seniorenrates: Den Fußgängerüberweg am Kreisel und den Bücherschrank an der oberen Marktstraße nannte er als erfolgreiche Beispiele.

Wahlleiter Hartwig Laack (links) und seine Wahlhelfer zählen die abgegebenen Stimmen aus. Quelle: Laura Beigel

Während Wahlleiter Hartwig Laack und seine drei Helfer die Wahlbögen auswerteten, unterhielt der Shanty-Chor Graf Luckner mit Seemannsliedern. Die meisten Stimmen erhielt Monika Lass, die erst seit Juni in Burgdorf lebt und sich von den Anwesenden zu einer Kandidatur hatte überreden lassen. Außerdem wählten die Senioren Eberhard Rumpf, Wolf Büttner, Marie-Luise Brandes, Stefan Auerbach, Ursula Meyer und Manfred Kuchenbecker in ihre Interessenvertretung.

Senioren haben vielseitige Wünsche

Erste Anregungen von Senioren hat das Gremium schon erhalten. So wünschen sich die älteren Menschen weitere Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte in der Südstadt, barrierefreie Geschäfte, Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt, eine Schachspielstätte im Stadtpark sowie eine Verkehrsberuhigung für die Marktstraße.

Am Freitag, 1. November, kommt der Seniorenrat zur konstituierenden Sitzung zusammen und entscheidet, wer den Vorsitz übernimmt.

Von Laura Beigel