Ehlershausen

Für 330.000 Euro lässt die Stadt Burgdorf einen Fahrstuhl an die Waldschule in Ehlershausen anbauen – bis Mitte November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. „Im März hatte die beauftragte Firma damit begonnen, das Fundament zu unterfangen“, sagt Bärbel Meinecke, im Rathaus für das Projekt zuständig. Anschließend erledigten Unternehmen die Erdarbeiten, ehe sie den Rohbau in den Sommerferien errichteten.

„Wir brauchten immer die Pausen, um die Belastung für Kinder und Lehrer möglichst gering zu halten“, sagt Meinecke – zum einen mit Blick auf möglichen Baulärm, zum anderen auf schwere Geräte, darunter ein Kran, der beim Erstellen des Rohbaus zum Einsatz kam. Deshalb habe die Verwaltung die Aufträge abschnittsweise vergeben. „Gerade Grundschüler lassen sich ja noch gern ablenken“, sagt sie. In den Herbstferien brachten Arbeiter nach Aussage Meineckes dann die Dämmung an, doch noch fehlt die Plattenverkleidung. „Das wird bis Mitte November erledigt, sodass wir die Baustelle fristgerecht beenden können“, sagt die Planerin. Denn der Mangel an Baumaterialien trifft die Waldschule nicht: Der Fahrstuhl lagert bereits – wenn auch noch in Einzelteile zerlegt – im Werkraum.

Schülerinnen und Schüler können in gewohnter Umgebung bleiben

Nach Angaben Meineckes hat die Stadt den Fahrstuhl unter dem Gesichtspunkt der Inklusion geplant und anbauen lassen: Er verbindet künftig alle Geschosse, sodass Kinder mit einer Gehbehinderung alle Klassenräume nutzen können. „Die Planung initiiert hatte ein Kind mit Inklusionsbedarf“, sagt Meinecke. Allerdings habe sich das Verfahren so lange hingezogen, dass das Kind nun längst kein Grundschüler mehr sei. Gleichwohl habe sich die Stadt zu dem Anbau zum jetzigen Zeitpunkt entschieden, um Kinder mit einer Einschränkung künftig wohnortnah einschulen zu können. Dass die Waldschule nun in Zukunft eine Schwerpunktschule für Jungen und Mädchen im Rollstuhl oder mit Rollator wird, sei nicht gewünscht, betont Meinecke. „Uns geht es darum, dass kein Schüler aus der gewohnten Umgebung genommen wird, sondern in seinem Umfeld mit Freunden bleibt“, sagt sie.

Diese Arbeiten standen zudem in den Herbstferien an:

Gymnasium Burgdorf: Arbeiter sanieren in zwei Klassenräumen des B-Traktes die Decke akustisch unter den Vorgaben der Inklusion. Die Kosten liegen bei 40.000 Euro.

Astrid-Lindgren-Grundschule: Die Schule bekommt einen Müllplatz, zudem hat die Baufirma die Leitungen in der Aula für den neuen Anbau verlegt. Dafür hat die Stadt 10.000 Euro Baukosten veranschlagt.

Grundschule Otze: Für 20.000 Euro lässt die Stadt die Decke in zwei Klassenzimmern akustisch sanieren, außerdem erneuert sie in Teilen den Brandschutz.

Kita Schillerslage: Insgesamt 35.000 Euro investiert Burgdorf in den Umbau der WC-Anlage und eines Müllplatzes.

Grundschule Burgdorf: Drei Klassenräume erhalten einen neuen Anstrich, dafür stehen 6000 Euro im Etat.

Kita Gartenstraße: Die Fassade am Giebel bekommt einen neuen Anstrich, dabei rechnet die Stadt mit Kosten von 5000 Euro.

Von Antje Bismark