Burgdorf

Unter dem Titel „Waldszenen“ steht am Sonntag, 17. Oktober, ab 19 Uhr ein Konzert in der St.-Pankratius-Kirche an – die Besucher erwarten Gedichte zum Wald und Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann für Bläser-Nonett. Nach Aussage von Kirchenkreiskantor Martin Burzeya gilt der Wald gleichermaßen als Sehnsuchtsort und Angstobjekt: „Er ist Kathedrale der Natur und kann in seiner Fremdheit doch nächtliches Grauen erzeugen“, sagt Burzeya.

Gäste des Konzerts mit der Celler Nachtmusique erwarten Waldgedichte, die Matthias Richter unter anderem von Joseph von Eichendorff vorträgt, und Schumann Bläser-Nonett „Waldszenen“ sowie Partien aus „Sommernachtstraum“ von Mendelssohn in Bearbeitungen des Komponisten Andreas Tarkmann.

Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren bitten am Ausgang um eine Spende, die für die Pflege der Kirchenmusik in St. Pankratius bestimmt ist. Für Besucher gilt die 3-G-Regel, zudem erfassen die Veranstalter die Kontaktdaten vor Ort. Wer möchte, kann sich auch vorab registrieren. Das Formular ist auf der Internetseite www.pankratius.de zu finden. Ab 18.15 Uhr ist Einlass zum Konzert.

Von Antje Bismark