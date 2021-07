Burgdorf

„Ich habe keines der Pflegekinder vergessen“, sagt Waltraud Schaller – und beweist mit dieser Aussage, wie sehr ihr die Jungen und Mädchen am Herz liegen, denen sie Pflegeeltern vermittelt hat. Insgesamt 23 Jahre hat sie den Pflegekinderdienst in der Stadt maßgeblich geprägt, nun geht die 63-Jährige in den Ruhestand – sehr zum Bedauern ihrer Kollegen und der Pflegeeltern, die sie zum Abschied mit kleinen Feiern im Freien überrascht haben.

Der Blick zurück zeigt, wie sehr sich die Priorität zugunsten der Kinder in den vergangenen Jahren verschoben hat. Zum Glück, wie die Lehrterin sagt. Sie hatte sich damals auf die Stelle mit 20 Wochenstunden beworben, damals gehörte auch die Kindertagespflege dazu – längst ein eigener Bereich im Rathaus. Und seit Jahren arbeitet Schaller auch nicht mehr als Einzelkämpferin, sondern hat mit Birgit Hübert und Maike Ludwig zwei Kolleginnen im Team. „Außerdem wird meine Stelle neu besetzt“, sagt die Diplom-Sozialpädagogin, die an ihre Ausbildung und Arbeit als Erzieherin noch einmal ein Studium angeschlossen hatte. Danach gestaltete sie die Offene-Tür-Arbeit in Jugendtreffs mit. „Aber auf der Stelle wollte ich nicht alt werden“, begründet sie, weshalb sie damals wechselte.

60 Kinder leben in 30 Pflegefamilien

Die Aufgabe habe sie gereizt und gefordert, denn bei ihrem Start gab es keine Pflegeeltern mehr in der Stadt. „Als Erstes habe ich dann ein Seminar besucht, um zu erfahren, wie ich mich auf die Stelle und die Suche vorbereite“, erzählt Schaller. Sie nutzte die ersten Wochen und Monate zum Netzwerken in der Stadt. „Letztlich habe ich kreative Lösungen gesucht, um Tageseltern zu finden“, sagt sie. Besuche in Kitas, bei Kirchenvorständen, Institutionen, die sich um Kinder kümmern, standen auf der Tagesordnung, denn: „Ich habe sehr schnell festgestellt, dass wir neue Pflegestellen benötigen.“ Aktuell leben fast 60 Kinder bei 30 Pflegefamilien.

Sie benötigen damals wie heute eine feste Struktur, viel Fürsorge und Liebe – allerdings seien die Jungen und Mädchen häufiger traumatisierter als früher. „Geblieben ist die Konstante, dass jedes Kind einen Bindungsabbruch hat“, sagt Schaller, die von Beginn an eine professionelle Begleitung der Eltern forciert hat. Sie selbst absolvierte dafür noch eine Qualifikation als systemische Familientherapeutin, auch ihre Kolleginnen nutzten Weiterbildungsangebote. Längst gibt es Vorbereitungskurse vor der Aufnahme eines Kindes, eine Supervision durch Externe für die Pflegeeltern, Gespräche mit den städtischen Mitarbeiterinnen und Netzwerkabende. „Ich sehe es als großes Glück an, dass mir die Stadt all das ermöglicht hat“, sagt Schaller.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle Kinder dürfen in Burgdorf bleiben

Letztlich profitiert die Stadtgesellschaft von ihrem Engagement und dem der Pflegeeltern. Denn auf diese Weise müssten die Kinder aus Burgdorf nicht ihre Schule oder Kita wechseln, sondern blieben vor Ort und damit in der Nähe der Herkunftseltern. „Das mag eine Herausforderung sein, wenn man die andere Familie trifft, aber die Pflegeeltern schaffen wirklich ein gutes Verhältnis mit ihrem wertschätzenden Verhalten“, sagt Schaller, die bislang für jedes Kind in Not eine Lösung fand. „Einmal hatte ich fünf Kinder auf einmal unterzubringen und habe wirklich alle Pflegestellen angerufen“, erzählt sie. Letztlich habe sie dann eine Familie kontaktiert, die bereits ein Kind aufgenommen hatte. „Und dann sagte die Pflegemutter, ich solle auch das zweite vorbeibringen“, erzählt sie. Heute habe der junge Mann seine Schule und Ausbildung abgeschlossen.

Die Entwicklung aller Jungen und Mädchen zu begleiten, das sei für sie das Schönste in der Arbeit gewesen. „Mir geht das Herz auf, wenn ich einen Vater, den ich als Pflegekind kennengelernt habe, heute mit seinem Kind auf dem Spielplatz treffe“, sagt Schaller und bescheinigt den Pflegeeltern eine große Empathie. Diese wiederum geben den Dank zurück: Sie organisierten zum Abschied ein Spalier mit Blumen, Krone und persönlichen Briefen.

Von Antje Bismark