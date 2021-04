Burgdorf

Was tun in Zeiten geschlossener Sporthallen, Kinos und Restaurants? – Wandern! Spazieren gehen liegt im Trend, ein Ausflug in die Natur kann für Abwechslung im Alltag sorgen. Durch das größtenteils flache Land, viel Grün und Wasser bieten Burgdorf und die gesamte Region auch Anfängern gute Bedingungen für schöne Wanderungen.

Doch wo anfangen? Annette Wolff leitet die Wandergruppe des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) und empfiehlt eine Route, die für viele Burgdorfer fast direkt vor der Haustür liegt und sich auch für Laien eignet. Die Strecke führt einmal um die Kernstadt, ist rund 6,5 Kilometer lang und dauert etwa anderthalb Stunden.

Wolff bezeichnet die Route auch als „Burgdorfs grünen Ring“. „Das ist eine schöne Strecke, und da sind auch Stellen dabei, die man auch als Burgdorfer vielleicht noch nicht gesehen hat“, sagt Wolff.

Doch was sollte man eigentlich auf eine Wanderung mitnehmen? Vor allem etwas zu trinken, rät die Wanderexpertin. Sie empfiehlt, mindestens einen Liter Wasser einzupacken. Daneben seien belegte Brote und Obst für den Hunger unterwegs sinnvoll. Ein weiterer Tipp: „Ein Sitzkissen ist praktisch, gerade in der feuchten Jahreszeit“, sagt Wolff. Außerdem hat sie immer einen Regenschirm dabei. Auch praktisch: eine Karte, egal ob analog oder digital auf dem Handy, und ein Erste-Hilfe-Set für alle Fälle.

Gut vorbereitet: Annette Wolff nimmt viel mit für eine Wanderung. Besonders wichtig sind Essen und Trinken, Regenschirm und ein Erste-Hilfe-Set. Eher praktisch sind Wanderkarten, Fernrohr und ein Sitzkissen. Quelle: Maximilian Hett

Über die Sorgenser Mühle zur Aue

Ist der Rucksack gepackt, geht es am Bahnhof nach Norden los – vorbei an der Raiffeisen-Genossenschaft entlang der Schienen Richtung Hallenfreibad. Am Schwimmbad führt der Weg zwischen dem Parkplatz des Schwimmbads auf der einen und einem stillgelegten Eisenbahngleis auf der anderen Seite weiter geradeaus.

Die Strecke hat einen leichten Rechtsknick und mündet schließlich bei der Keksfabrik Parlasca auf die Straße Vor dem Celler Tor mit Ausblick auf die Sorgenser Mühle.

Bekannte Burgdorfer Sehenswürdigkeit: die Sorgenser Bockwindmühle. Quelle: Maximilian Hett

Ist die Straße überquert, geht es auf dem Fußweg weiter geradeaus auf die B 188 zu, ehe die Wanderstrecke parallel zur Bundesstraße verläuft. Anschließend führt der Weg links an der Kleingartenkolonie Hungerkamp vorbei über die Sorgenser Straße und auf der anderen Seite weiter entlang der B 188 und des ehemaligen Kieswerks.

Am ehemaligen Kieswerk bietet ein kleiner Abstecher den Blick auf den Teich. Quelle: Maximilian Hett

Stationen im Stadtpark

Am Klärwerk angekommen, ist die Auebrücke das nächste Zwischenziel. Von dort geht es rechts ab auf den Fußweg Richtung Pferdemarktplatz. Nachdem die Wanderung bis hierhin vor allem im Grünen war, folgt nun ein Abschnitt mit mehr städtischem Flair. Es geht am Schützenplatz entlang bis zur Auetreppe an der Braunschweiger Straße.

Sind sie schon da? Auf dem Schornstein an der Aue in der Nähe des Pferdemarktplatzes nisten sich manchmal Störche ein. Quelle: Maximilian Hett

Der letzte große Zwischenstopp ist nun der Stadtpark. Hier können Wanderer nach Belieben Stationen am Schloss, der Landratsvilla und am Schwanenteich einlegen. Anschließend ist noch einen Stopp an der Magdalenenkapelle neben der Hochbrücke möglich. Nach nun rund 6,5 gelaufenen Kilometern folgt der letzte Punkt der Wanderung, der gleichzeitig auch Ausgangspunkt war: der Bahnhof.

Das erste Mal Wandern? Diese Tipps helfen Wie lange sollte die Strecke sein? Wann sollte ich eine Pause machen? Wer noch nicht so viel Erfahrung mit dem Wandern hat, für den hat Annette Wolff vom VVV vier wichtige Tipps parat. Langsam anfangen: „Wir sind flaches Gelände gewohnt“, sagt Wolff. Daher empfiehlt sie, mit einer sechs bis sieben Kilometer langen Route anzufangen. „Damit kann man nicht viel falsch machen und die Strecke bei Bedarf beim nächsten Mal steigern“, sagt Wolff. Gerade für Kinder sei dies eine gute Länge. Kinder beschäftigen: „Sie brauchen zwischendurch ein Erlebnis wie der Besuch eines Tiergeheges oder eines Spielplatzes“, rät Wolff. Man könne Aufgaben einplanen, indem Kinder auf dem Handy oder einer Karte suchen, wo man gerade ist. „Erfolgserlebnisse sind wichtig“, sagt Wolff. Lieber weiter oben anfangen: Im Deister oder im Harz kann die Steigung tückisch sein. Daher rät Wolff, es ruhig angehen zu lassen und darauf zu achten, nicht zu viele Höhenmeter zurückzulegen. Ihr Tipp: Für den Anfang reichen 150 Höhenmeter völlig aus. Pausen machen: Mindestens einmal in der Stunde anhalten und eine Pause machen. Ansonsten gelte aber: Lieber langsamer werden als andauernd anzuhalten, weil das Tempo zu hoch ist, rät Wolff.

Händler verzeichnen starke Nachfrage nach Wanderutensilien Der Wandertrend macht sich bei Händlern in Burgdorf bemerkbar. „Wanderschuhe sind eindeutig ein Lockdown-Gewinner“, sagt Harm Goslar, Inhaber vom Schuh- und Sporthaus Goslar an der oberen Marktstraße. Alles, was man für Tagesausflüge benötige, sei derzeit beliebt – von Tagesrucksäcken über Trinkflaschen bis hin zu Wanderstöcken. Obwohl Goslar sein Geschäft derzeit nicht öffnen darf, können sich Interessierte vor Ort beraten lassen. Das Gespräch finde an der Tür statt. Kunden könnten etwa mehrere Paare Schuhe mit nach Hause nehmen und dort anprobieren. Auch Martin Polch setzt mit seinem Sporthaus an der Hannoverschen Neustadt auf diese Verkaufsform. „Wir merken es, dass die Leute unterwegs sind“, sagt Polch. Beliebt seien etwa Produkte zum Trekking und Geocaching, einer digitalen Form der Schnitzeljagd.

Von Maximilian Hett