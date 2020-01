Burgdorf

Die Diakoniestation Burgdorf, größter Anbieter ambulanter Pflegedienstleistungen in der Stadt, gerät zusehends in eine wirtschaftliche Schieflage. Der Grund ist nach Darstellung der kaufmännischen Leitung eine nicht ausreichende Refinanzierung bereits erbrachter Leistungen durch die Pflegekassen. Dagegen will die Diakoniestation vor dem Landessozialgericht Klage einreichen, kündigen die Verantwortlichen der Diakoniestation an.

Der Streit mit den Pflegekassen schwelt seit drei Jahren. Jetzt wird es finanziell eng für die Diakoniestation. Am Donnerstag endete ein acht Monate dauerndes Schiedsverfahren, dessen Ergebnis ein riesiges Loch in die Kasse des Pflegedienstleisters reißt. Die Verfahrensbeteiligten bewerten den Schiedsspruch diametral unterschiedlich.

„Eine Katastrophe“ nennen es Geschäftsführer Thomas Bella und der Vorsitzende des Trägervereins, Michael Schulze. Die Diakoniestation bleibe auf den Mehrkosten sitzen, die ihr entstehen, weil sie mit ihren Beschäftigen einen Überleitungstarifvertrag abgeschlossen hat, der in einen regulären Haustarifvertrag münden soll. Dass letzterer noch kommt, sei nun nicht mehr umsetzbar.

Pflegekassen sind zufrieden mit Schiedsspruch

Die AOK, die mit dem Verband der Ersatzkassen und den Betriebskrankenkassen auf der anderen Seite des Verhandlungstisches saß, zeigt sich mit dem Schiedsergebnis dagegen höchst zufrieden: „Mit der vereinbarten Preissteigerung ist eine auskömmliche Finanzierung der Pflege gesichert. Damit besteht jetzt Klarheit und Sicherheit für alle Beteiligten, vor allem für die Pflegebedürftigen.“

Tatsächlich bekommt die Diakoniestation mehr Geld, und zwar rund 25.000 Euro, wie es nach Darstellung der Geschäftsführung auch alle anderen, nicht tarifgebundenen Pflegedienstleister von den Pflegekassen erhielten. Das aber reiche der Diakoniestation bei Weitem nicht aus, um ihre tatsächlichen Kosten zu decken. Denn die höheren Kosten, die der Diakoniestation infolge des Überleitungstarifvertrags entstehen, betrügen rund 120.000 Euro. Somit bleibe eine Finanzierungslücke von 95.000 Euro.

Nach dem Gesetzt müssen die Pflegekassen Tariflöhne akzeptieren und refinanzieren. Noch im Dezember hatte die AOK öffentlich bekundet, genau das tun zu wollen. Warum die Pflegekassen sich sperren im Fall der Diakoniestation Burgdorf, die ihre Kostenkalkulation auf mittlerweile 930 Seiten Papier nachgewiesen hat, dazu hält sich die AOK bedeckt.

Pflegekraft verdient weniger als Aldi-Kassiererin

Verdi-Gewerkschaftssekretär Thilo Jahn stützt die Haltung der Diakoniestation. Er spricht von „Lippenbekenntnissen“ und einer „organisierten Verantwortungslosigkeit“, die die Pflegekassen an den Tag legten. Der Ausgang des Verfahrens belege, „dass es den Kassen nur darum geht, die Entgelte in der Branche zu drücken“. Nicht sicher sei zurzeit, ob die Diakoniestation nun den Antrag stellen werde, den Tarifvertrag zu verlassen oder tarifliche Leistungen zu streichen.

Bella und Schulze wollen nichts überstürzen, sondern erst einmal die Situation in Ruhe analysieren. Schulze spricht von einem „ernsthaften Problem“, das entstanden sei. „Wir müssen mit allen unseren Partnern sprechen, auch mit der Mitarbeitervertretung. Sicher ist, wir brauchen jetzt externes Geld“, sagt Schulze, der die Pflegekassen dafür verantwortlich macht, dass immer weniger Menschen in der Pflege arbeiten wollten, „wenn ich an der Kasse bei Aldi mehr verdiene als am Pflegebett“.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege