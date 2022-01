Burgdorf

Große Aufregung hat am Montagabend in der Umgebung des Schwimmbads am Nassen Berg geherrscht. Dort barst gegen 17.30 Uhr eine Wasserleitung im Erdreich – eine großflächige Überschwemmung war die Folge.

Zu dem Wasserrohrbruch kam es nach Einsetzen der Dämmerung unter einem Zufahrtsweg zum Schwimmbad. Laut Feuerwehr, die um 17.37 Uhr ihren Einsatzbefehl erhielt, schwemmte das hervorquellende Wasser den gesamten Weg auf. Von dort bahnte es sich dann den Weg in den Keller eines Gebäudes, das Feuerwehrleute zunächst mit Sandsäcken notdürftig sicherten.

Reparaturarbeiten an Rohrleitung sind beauftragt

Die Feuerwehr setzte drei Tauchpumpen, zwei Wassersauger sowie eine große Schmutzwasserpumpe ein, um das in den Keller gelaufene Wasser abzupumpen. Der Einsatz nahm rund dreieinhalb Stunden in Anspruch, weil mehrere 10.000 Liter den Keller und die Straße fluteten. 18 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort.

Die Feuerwehr muss mehrere 10.000 Liter aus dem gefluteten Keller pumpen. Quelle: Feuerwehr

Die Avacon-Tochter Purena, die für die Stadtwerke Burgdorf sämtliche technischen Arbeiten erledigt, musste während des Einsatzes die Wasserversorgung auch in den benachbarten Straßen abstellen. Bei der Polizeiinspektion an der Ecke Vor dem Celler Tor/Wasserwerksweg richteten die Stadtwerke darum eine Wasserentnahmestelle für die betroffenen Anwohner ein. Inzwischen ist ein Rohrleitungsunternehmen mit den Reparaturarbeiten an der beschädigten Wasserleitung beauftragt.

Von Joachim Dege