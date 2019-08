Burgdorf

Auf unbestimmte Zeit müssen die Anlieger des Wilhelm-Henze-Wegs ihr Trinkwasser aus einem Hydranten zapfen: Nach mehreren Wasserrohrbrüchen hat der Versorger Avacon entschieden, die Leitung an der Straße komplett zu erneuern. Diese Entscheidung traf das Unternehmen nach Aussage von Sprecherin Kirsten Fricke im Laufe des Donnerstags, nun geht es an die Planung und die Suche nach Baufirmen. „Deshalb lässt sich noch nicht sagen, wann die Arbeiten beginnen und wie lange sie dauern werden“, sagt Fricke.

Ihren Angaben zufolge traten die ersten Schäden am Dienstag auf, diese wurden zunächst von Techniker repariert. Weil diese punktuellen Sanierungen aber nicht ausreichten, sondern sich stattdessen immer mehr schadhafte Stellen zeigten, entschloss sich Avacon dann zu einer Komplettreparatur. „Unsere Arbeiter vor Ort haben bislang nicht erkunden können, wodurch die Rohrbrüche ausgelöst wurden“, sagt Fricke. Inzwischen gebe es mehrere kleine Baustellen auf der Anliegerstraße, die nun zu einer großen werden.

Anwohner erhalten Trinkwasser aus einem Hydranten

Denn Avacon schreibt nun die Aufträge für die Tiefbauunternehmen aus und hofft in einer Zeit, in der Baufirmen ohnehin viel zu tun haben, dennoch auf Rückmeldungen. Denn für das Verlegen der neuen Trinkwasserleitung muss die Straße auf ganzer Länge geöffnet werden, diese Planung läuft nach Angaben der Sprecherin parallel zu den Ausschreibungen. Wann Ergebnisse vorliegen, vermag sie nicht zu sagen: „Wir brauchen einen freien Termin und wir brauchen das Material für die Arbeiten“, sagt sie und hofft auf „zeitnahe Arbeiten“. Zugleich fügt Fricke hinzu, dass etwa 20 Häuser an die 200 Meter lange Leitung angeschlossen sind.

Ihre Hausanschlüsse bleiben von den Bauarbeiten unberührt, sie würden lediglich an die neue Wasserleitung angebunden, wenn diese verlegt sei. Die Sprecherin betont zugleich, dass auf die Anlieger keine Kosten zukommen. „Das übernimmt Avacon als Versorger“, sagt Fricke. Indes müssen sich die Anwohner auf Einschränkungen einstellen, weil sie während der Bauphase kein Trinkwasser im Haus haben. Deshalb sucht das Unternehmen jetzt den Standort für einen Hydranten, an dem die Betroffenen jederzeit das benötigte Trinkwasser erhalten. „Das kommt dort in der entsprechenden Qualität an“, sagt die Firmensprecherin.

