Ehlershausen

Die Offensive der Bundesregierung zur Wasserstoff-Technik findet bei Werner Hartmann, Geschäftsführer von Hartmann-Valves in Ehlershausen und Celle, großen Zuspruch: Seit Jahren schon beschäftigt sich das Unternehmen, dessen Wurzeln in der Produktion von Komponenten für Erdgas- und Erdölindustrie sowie der chemischen und petrochemischen Branche liegen, mit der Nutzung von Wasserstoff und weiteren erneuerbaren Energien wie der Geothermie.

Er sieht in der Möglichkeit, Wasserstoff unterirdisch in Kavernen – einem unterirdischen Hohlraum – speichern zu können, den großen Vorteil, Schwankungen der erneuerbaren Energien wie Wind und Strom auszugleichen. Dieses Knowhow wolle das Familienunternehmen ausbauen und sich damit mittel- und langfristig ein neues Standbein sichern. Denn Hartmann-Valves fertige bereits für die Industrie einen großen Teil der Komponenten: „Wir haben beispielsweise Spezialarmaturen entwickelt, die dem anspruchsvollen Medium Wasserstoff gewachsen sind“, sagt Hartmann mit Blick auf die Chemie und Petrochemie, die diese Produkte schon nutzten. Zudem intensiviere das Unternehmen jetzt die Prüfung von Materialien, die bei der Produktion, Transport und Speicherung von Wasserstoff eingesetzt würden, hinsichtlich der Eignung und Dichtheit.

„Klimaschutz hat seinen Preis“

Seinen Angaben zufolge kann Wasserstoff nach der Elektrolyse beispielsweise über ein Leitungsnetz zu einem Verdichter transportiert werden. Dort werde Wasserstoff über eine mehr als 1000 Meter tiefe Bohrung unterirdisch in Kavernen geleitet und gespeichert, bis es zum Heizen, für den Antrieb von Fahrzeugen, in Raffinerien oder in der Industrie als Brennstoff benötigt werde. Hartmann verweist auf die Speicherung von Erdgas und Erdöl, die schon erprobt sei. „Mit diesem Wissen kann Deutschland eine Vorreiterrolle einnehmen“, sagt er. Allerdings benötige die Branche dafür eben die jetzt angeschobene staatliche Unterstützung: „Klimaschutz hat seinen Preis.“

Von Antje Bismark