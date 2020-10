Burgdorf

Die Corona-Pandemie wirkt bei den Freiwilligen Feuerwehren nach – und das durchaus im positiven Sinn, wie Ausbildungsleiterin Lena Ehrhardt sagt. Unter ihrer Regie entwickelte das ehrenamtliche Team der Feuerwehr Burgdorf innerhalb von sechs Wochen ein komplett neues Konzept für die Truppmann-1-Ausbildung, um die geltenden Abstands- und Hygieneauflagen zu berücksichtigen. „Wir haben alles einmal umgekrempelt“, sagt sie und fügt mit leichtem Schmunzeln hinzu: „Nur in einem Punkt gab es keine Zweifel: Wir wollten unbedingt ausbilden.“

Zwölf Feuerwehrleute aus Burgdorf fahren ab sofort mit zu Einsätzen: Sie haben jetzt die Truppmann-1-Ausbildung absolviert – unter besonderen Herausforderungen in der Corona-Pandemie und mit großem Erfolg.

Und nach dem erfolgreichen Abschluss aller zwölf Teilnehmer steht für die Hülptingserin fest, dass sie den digitalen Unterricht – vor allem bei den theoretischen Einheiten – auch nach der Pandemie fortsetzen möchte. „Letztlich steigen wir jetzt in eine neue Ära von Online- und Präsenzunterricht ein, und wir werden das Format so erhalten“, sagt Ehrhardt nach deren Angaben der Kurs auch ohne das Coronavirus ein ganz besonderer geworden wäre: Zum ersten Mal seit mehreren Jahren überwog die Zahl der Quereinsteiger gegenüber den Teilnehmern, die aus der Jugendfeuerwehr wechselten.

Die Ausbildung schrumpft von 35 auf 17 Tage

„Damit zahlt sich jetzt die Werbung aus, die wir zum Beispiel mit dem Tag der offenen Tür gemacht haben“, sagt die Ausbildungsleiterin. Gerade die Älteren hätten letztlich von den Änderungen profitiert, die sich aus den Corona-Auflagen ergaben. So verkürzte Ehrhardt den Zeitraum der Ausbildung von fünf Wochen auf 17 Tage: „Ein solch komprimiertes Lernen erleichtert den Berufstätigen das Lernen, weil sie eben eher zwei als fünf Wochen mit der Arbeit organisieren können“, sagt sie. Eine weitere Beobachtung: Die sonst nach drei Wochen eintretende Lernmüdigkeit sei angesichts der engen Taktung ausgeblieben.

Familiärer Charakter dank des digitalen Lernens zu Hause

Das habe sie ebenso überrascht wie der große Teamgeist, der sich trotz oder gerade wegen der räumlichen Abstände entwickelt habe. „Normalerweise kommen wir zum Präsenzunterricht im Gerätehaus zusammen, nun saß jeder bei sich zu Hause und verfolgte den Unterricht am Laptop oder Rechner“, sagt Ehrhardt. Als Folge erlebten die angehenden Einsatzkräfte auch das private Leben ihrer Weggefährten: „Damit bekam der Kurs einen familiären Charakter, und das Miteinander war ausgesprochen kameradschaftlich.“

Unmittelbar nach der Entscheidung für die Ausbildung habe sie mit ihrem Team einen E-Learning-Bereich eingerichtet, auf den die Teilnehmer zugreifen konnten: Dort fanden sie Videos, die jeden Knoten Schritt für Schritt erklärten, Multiple-Choice-Tests aus der Theorieprüfung, eine simulierte Prüfungssituation und kurze Filme sowie Animationen, die beispielsweise eine Löschübung zeigten. Der größte Vorteil sei gewesen, dass sich die Mitglieder jederzeit die Unterlagen anschauen und das Gelernte wiederholen konnten. „Mancher hat auch das Handy genutzt, um zwischendurch lernen zu können“, berichtet Ehrhardt von den Gesprächen und fügt hinzu, damit hätten sie den Stoff gut beherrscht.

Und weil es nicht ohne Praxis abgeht, hat die Ausbildungsleiterin vor dem Start das Gerätehaus wegen der notwendigen Distanzen ausgemessen. „Dass wir mit Mund-Nasen-Schutz und bei Bedarf mit Visier und Handschuhen üben, war klar.“ Aber wo lässt sich wie welcher Abstand einhalten, wenn das Koppeln von Schläuchen, das Erklimmen von Leitern oder auch Fahrzeugkunde auf dem Stundenplan stehen? Nach dem Maßband kam die Kamera: „Wir Ausbilder haben alles mit Bildern dokumentiert und jede Übung durchgespielt“, sagt die Fachfrau, die in den sechs Wochen der Vorbereitung mindestens drei Stunden täglich in das Konzept investiert hat. Auch so manche Nacht habe sie dafür geopfert, sagt die dreifache Mutter.

Sie haben die Truppmann-1-Ausbildung bestanden Alle zwölf Teilnehmer der Truppmann-1-Ausbildung haben die Prüfungen bestanden, sie können ab sofort mit zu Einsätzen fahren und beginnen nun mit dem Truppmann-2-Lehrgang: Joachim Dreesmann (Schillerslage) Justin Eggers ( Burgdorf), Mathias Gottschalk (Ramlingen-Ehlershausen), Marc-Luca Heinze ( Burgdorf), Ina Maschigefski (Ramlingen-Ehlershausen), Henrik Meinköhn (Schillerslage), Christian Poothoff (Schillerslage), Dominik Schöner ( Otze), Niklas Stark ( Otze) Gioia Aurora Viola (Weferlingsen), Max Wickboldt ( Burgdorf), Lukas Zdarsky (Hülptingsen).

„Corona macht alles anders, aber nicht alles schlechter“

Dass sie als einzige der Ausbilder an jeder Stunde dabei war, versteht sich aus ihrer Sicht deshalb von selbst. Umso mehr freue sie sich über das positive Feedback der Teilnehmer, und für sie stehe fest: „Corona macht alles anders, aber eben nicht alles schlechter“, sagt sie. Es sei gut, dass die Feuerwehr künftig auch auf den mediengestützten Unterricht setze. „Wir halten deshalb an dem Konzept fest, schon bei der anstehenden Truppmann-2-Ausbildung.“

