Burgdorf/Hülptingsen

Der Countdown bis Heiligabend läuft, der Weihnachtsbaumverkauf hat begonnen. In Hülptingsen direkt neben dem Schnellimbiss bietet Andy Meyer vom gleichnamigen landwirtschaftlichen Betrieb in Otze seit Montag Nordmanntannen und Blaufichten an. Die stammen zum Teil aus Bremervörde, zum Teil von einer Plantage im nur wenige Kilometer entfernten Katensen. Das sei gut für die Umwelt, weil der Transportweg so kurz ist, sagt Meyer. „Wir haben den Standort vor drei Jahren von Gerd Voiges übernommen, der aus Altersgründen aufgehört hat. Von ihm beziehen wir weiterhin die Bäume.“

Von einem halben Meter bis 3,50 Meter: Bei Meyer gibt es für jeden den passenden Baum. Ob kaum nadelnde Nordmanntanne oder duftende Blaufichte, das ist Geschmackssache. Damit die in der vergangenen Woche geschlagenen Bäume zum Christfest in voller Schönheit erstrahlen, rät Meyer: Die Bäume in einen Topf mit Wasser stellen und draußen lagern, aber vor Wetter und Wind schützen. „Und in der Wohnung sollte ein Weihnachtsbaum nicht neben der Heizung stehen.“ Bio-Bäume bietet er übrigens keine an: „Meine sind konventionell angebaut und gegen Läuse behandelt.“

Lebenshilfe verkauft Bäume nur in Arpke

Wer in den vergangenen Jahren seinen Baum beim Weihnachtsmarkt der Burgdorfer Werkstatt der Lebenshilfe Peine-Burgdorf erstanden hat, muss in diesem Jahr etwas weiter fahren: „Es gibt sie vom 9. bis 13. Dezember, jeweils von 11 bis 18 Uhr im Café à la Cardia, Am Alten Friedhof 5, in Lehrte-Arpke“, sagt die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Romana Ringel-Everling. Am Mittwoch, 11. Dezember, werden dort auch Geschenkartikel aus der Werkstatt angeboten.

Wer Weihnachtsbäume und Geschenkartikel der Burgdorfer Werkstatt der Lebenshilfe erstehen will, muss in diesem Jahr nach Arpke fahren . Quelle: Sandra Köhler

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler