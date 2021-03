Ehlershausen

„Ich bin zornig“, sagt der stadtbekannte Weihnachtsmann-Darsteller Fritz Röttger aus Ehlershausen. In Rage bringt ihn ein Anruf der stellvertretenden Ortsbürgermeisterin Sonja Heyna (CDU). Diese hat ihn aufgefordert, den Schaukasten am Ehlershausener Bahnhof zu räumen. Doch Röttger denkt gar nicht daran.

Vor gut zwei Jahren machte Dieter Vogelsang, der in Absprache mit der Deutschen Bahn auf dem S-Bahnhof in Ehlershausen nach dem Rechten sieht, Röttger auf den damals ungenutzten Schaukasten aufmerksam. „Es hatte sich jahrelang niemand darum gekümmert“, sagt Vogelsang.

Röttger nahm die Vitrine für die Weihnachtsmanngilde Burgdorf, die er mit Susanne Ackermann aus Ehlershausen gründete, in Beschlag und gestaltete den Schaukasten nach schwedischem Vorbild. Laut Ackermann gehören der Burgdorfer Weihnachtsmanngilde neben den beiden Erwachsenen noch mehr als ein Dutzend Kinder an. Diese begleiteten den Weihnachtsmann, wenn er ein Altenheim besucht, sagt Ackermann.

Vereine haben eigene Kästen

Vor dem ersten Aushang will Röttger bei der Kirche, bei den Vereinen und bei der Stadt Burgdorf nachgefragt haben, ob sie den Schaukasten für sich beanspruchen. „Die Stadt hat mir eindeutig gesagt: Uns gehört er nicht“, berichtet Röttger. Kirche und Vereine hätten eigene Vitrinen.

Ortsratsmitglied Heyna hat nach eigenen Worten hingegen in einer Ortsratssitzung von der Stadtverwaltung die Auskunft bekommen, dass die Stadt Eigentümerin des Schaukastens sei. „Wir wollen den Kasten vom Ortsrat neu bestücken und einen großen Ortsplan aufhängen“, sagt Heyna. Wenn noch Platz sei, solle eine Fahrradkarte hinzukommen.

Auch in den Augen von Ortsbürgermeisterin Birgit Meinig (SPD) ist der Schaukasten am Bahnhof „ein guter Platz für einen Ortsplan“. Sie werde die Eigentumsfrage klären und mit Röttger und Heyna über das Thema sprechen, kündigte sie an: „Das müssen wir irgendwie aus der Welt schaffen.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller