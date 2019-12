Burgdorf

Rund acht Kilogramm Keksteig haben Traude Minke und ihre ehrenamtlichen Mitstreiter vom Verein Kultürchen in der vergangenen Woche für den Weihnachtsmarkt an der St.-Pankratius-Kirche vorbereitet – für unzählige Jungen und Mädchen, die im Zelt auf dem Spittaplatz den Teig ausrollen, kleine Figuren ausstechen und das Naschwerk backen. „Manche verzieren ihre Kekse dann noch mit Zuckerguss und Süßigkeiten, andere essen sie gleich auf“, sagt Minke schmunzelnd.

Davon sind die zweijährige Ella und der fünfjährige Anton, die mit ihrer Mutter Ninja Feldmann aus Hänigsen gekommen sind, am Sonntagnachmittag noch weit entfernt. Sie stecken mitten in den Vorbereitungen und können dabei auf die fachkundige Unterstützung der Helfer setzen. Ohne diese, sagt Weihnachtsmarkt-Organisatorin Marie-Luise Behm, ließe sich das dreitägige Fest in der Innenstadt ohnehin nicht organisieren.

Beim Quempas-Singen wirken alle Chöre der St-Pankratius-Kirchengemeinde mit. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Vereine organisieren das Programm

Ob Pfadfinder oder Tennisclub, Kulturverein oder Musikschule, Rotes Kreuz oder Ehrenamtliche der Kirchengemeinden: Der Weihnachtsmarkt fußt auf dem freiwilligen, unbezahlten Engagement. Und das umfasst auch die zahlreichen Musiker, deren Auftritte sich über mehrere Stunden erstreckten. Mit dem Chor des Herrn K. gab es auf Freitagabend den Auftakt, das Quempas-Singen am Sonnabend entpuppte sich einmal mehr als Besuchermagnet, während der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Burgdorf-Hänigsen das Musikprogramm am Sonntag beendete.

Für Behm und ihren Mitstreiter Hubert Berz indes gilt: Nach dem Weihnachtsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt. „Wir werden uns gleich zu Jahresbeginn mit allen Aktiven zu einer Nachbesprechung treffen“, sagt Behm, die sowohl von Besuchern als auch von Standbetreibern eine gute Rückmeldung erhalten hat. Im Frühjahr schreibe sie dann die Händler an, um die Termine zu blocken – und sie beginne damit, das Musikprogramm zusammenzustellen.

Organisatorin sucht Helfer für Weihnachtsmarkt 2020

Denn während manche Ensemble wie der Hohner Ring, die Feuerwehrmusiker und der Shantychor jedes Jahr gastierten, wechselten sich andere ab: So fehlte an diesem Wochenende der Chor New Hymn, dafür trat die Big Band Burgdorf auf. Schon jetzt zeichnet sich nach Aussage Behms ab, dass der Interkulturelle Chor auch vor Weihnachten 2020 sein Können zeigen werde. „Er hat das Publikum begeistert“, sagt die Organisatorin.

Sie setzt darauf, dass sich weiterhin so viele Freiwillige finden. „Es geht ja nicht immer um die ganz große Hilfe“, sagt sie. Stattdessen entlaste es viele Vereine, wenn Mitglieder und Interessierte für eine Stunde einen Stand übernähmen und sie erst anschließend über den Markt bummelten. Mit Blick auf das nächste Jahr wolle sie dafür noch intensiver werben. Und wer sich schon jetzt auf den Weihnachtsmarkt 2020 als Helfer vormerken lassen möchte, kann Behm unter Telefon (05136) 896999 anrufen.

Von Antje Bismark