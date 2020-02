Burgdorf

Rund 2,65 Millionen Euro investiert die KSG in zwei Mehrfamilienhäuser am Weimarer Bogen – und mit dem Neubau liegt das kommunale Wohnungsbauunternehmen gut im Zeitplan. Denn genau ein Jahr nach der Grundsteinlegung feierten Handwerker und Bauarbeiter, Politiker und KSG-Verantwortliche das Richtfest am Mittwoch, und in einem weiteren Jahr sollen die ersten Mieter einziehen.

16 Wohnungen mit Mieten zwischen 5,60 und 7,20 Euro pro Quadratmeter

Insgesamt 16 Wohnungen mit einer Fläche von 41 bis 61 Quadratmetern entstehen in den beiden Gebäuden. Die Miete liegt nach Aussage von KSG-Geschäftsführer Karl Heinz Range zwischen 5,60 und 7,20 Euro je Quadratmeter – und damit deutlich unter den marktüblichen Mieten für Neubauten. Jede Wohnung besitzt Fußbodenheizung und verfügt entweder über einen Balkon, eine ebenerdige Terrasse oder eine Dachterrasse, die nach Westen ausgerichtet sind. Eines der Häuser wird mit einem Fahrstuhl ausgestattet.

Range nutzte das Richtfest, das vor allem Zimmermeister Manfred Plinke gestaltete, um auf die Notwendigkeit von öffentlich gefördertem Wohnraum hinzuweisen. „Diesen können sich auch Menschen leisten, die nur eine kleine Rente oder ein geringes Einkommen haben“, sagte er.

So sollen die neuen KSG-Häuser am Weimarer Bogen aussehen. Quelle: privat

Schütter: Interessenten melden sich vor der Vermarktung

Nach Aussage von Projektleiterin Jana Schütter haben sich bereits jetzt erste Interessenten gemeldet – ohne dass die KSG bereits mit der Vermarktung begonnen habe. Das Unternehmen erstelle eine Liste, die es vor der Vergabe mit der Stadt Burgdorf wegen der öffentlichen Förderung abgleichen werde. „Unter den Interessierten befinden sich viele Ältere, die jetzt eine kleinere Wohnung beziehen möchten“, sagte Schütter und fügte hinzu, dass sich dies möglicherweise auch auf die Gestaltung des Außengeländes auswirken werde. „Derzeit planen wir noch einen kleinen Spielplatz, den wir aber angesichts der Nachfrage um Elemente für Ältere ergänzen werden“, kündigte sie an.

KSG-Geschäftsführer Karl-Heinz Range: "Die Region wächst stetig, deshalb brauchen immer mehr Menschen jetzt Wohnraum." Quelle: Antje Bismark

Range unterstrich, die KSG und die Stadt Burgdorf wollten Fehler der Siebzigerjahre vermeiden, indem sie Baugebiete nur für eine bestimmte Klientel öffnen würden. „Das müssen wir heute korrigieren, zum Teil mit hohem Aufwand an sozialen Kosten“, sagte der Geschäftsführer, nach dessen Angaben die KSG auf ihrem Grundstück auch sieben Reihenhäuser errichtet, die nach der Fertigstellung verkauft werden sollen. „Wir schaffen eine gute Mischung unterschiedlicher Bewohner im Baugebiet“, sagte Range – während Bürgermeister Armin Pollehn die Vorteile des KSG-Baugrundstücks hervorhob.

Pollehn : Mehr als 20 Bewerber für jedes Baugrundstück

Denn dieses befindet sich in unmittelbarer Nähe vom Burgdorfer Holz und zu Einkaufsmärkten, die Bewohnern kurze Wege ermöglichten. Die Vorteile hätten sich früh herumgesprochen. „Wir hatten für jedes Grundstück im Baugebiet mehr als 20 Bewerbungen“, sagte er mit Blick darauf, dass bereits etliche Bauherren ihre Häuser im Areal An den Hecken fertiggestellt und bezogen hätten. Die KSG-Mehrfamilienhäuser würden dabei eine wichtige Lücke schließen. „Mit ihrer Größe und den Kosten orientieren sich die Wohnungen am Bedarf der Menschen mit einem geringen Einkommen“, sagte Pollehn.

Bürgermeister Armin Pollehn dankt der KSG für die Investition. Quelle: Antje Bismark

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark