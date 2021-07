Burgdorf

Unbeschwerter Rebensaftgenuss an lauen Sommerabenden und in weinseliger Gesellschaft mitten in der Stadt – das war einmal in der Vor-Corona-Zeit. Veranstaltungsgastronom Peter Widdel hat sich dennoch entschlossen, im zweiten Corona-Jahr wieder ein dreitägiges Weinfest auf dem Spittaplatz auf die Beine zu stellen, und zwar von Freitag, 16. Juli, bis Sonntag, 18. Juli. Dazu muss er allerdings um den Platz herum einen hüfthohen Zaun aufstellen und Einlasskontrollen vornehmen. Um den Sonderaufwand finanzieren zu können, verlangt er Eintritt.

Ansonsten soll für Burgdorfs Weinliebhaber alles bei dem bleiben, was sie in den vergangenen Jahren an dem lauschigen Weinfest zu schätzen gelernt haben. Die vier Weingüter Dorst, Schmitt, Fischborn und Vogel aus Rheinhessen sind erneut mit vor der Partie und schenken ihre bei Verkostungen zum Teil hoch dekorierten Weißen und Roten aus.

Vier Winzer schenken Rebensaft aus

Die Palette reicht von alltagstauglichen Gutsweinen über Terroirweine bis hin zu Spitzenlagen. Das Weingut Fischborn beispielsweise ist seit diesem Jahr mit einem Burgdorfer Landwirt wirtschaftlich verbandelt. Das Weingut hat den ersten verfügbaren Jahrgang das Weißweincuvées „4“ für den Ramlinger Kartoffelbauer Gerald Meller gekeltert, nachdem dieser sich vor drei Jahren mit seinem Weingarten Allerberg nördlich von Ramlingen auf das für ihn neue Feld des Weinbaus vorgewagte. Kenner behaupten, der hochpreisige und bereits ausverkaufte Tropfen sei überaus gelungen.

Der Spittaplatz wird für das Weinfest vom 16. bis 18. Juli zum Festplatz. Quelle: Joachim Dege

Widdel bietet mit seiner Veranstaltungsgastronomie zum Wein Flammkuchen und Spezialitäten vom Schwenkgrill an. Damit die rechte Feierlaune aufkommt, hat er mit Walter Nebel einen Discjockey angeheuert, der am Freitag und am Sonntag auflegt. Am Sonnabend unterhalten Carsten Brasig und seine Band „Dick und Durstig“ das trinkfreudige Publikum. Am Freitag und am Sonnabend ist das Weinfest bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

750 Gäste gleichzeitig sollen Platz nehmen können an den mit Abstand aufgestellten Tischen – ohne Maske. Vorausgesetzt, die Besucher haben sich beim Kauf ihrer Eintrittskarte per Luca-App registrieren lassen, können einen aktuellen, negativen Covid-19-Test vorlegen oder ihre vollständige Impfung nachweisen. Damit sich niemand auf den Platz mogelt, der diese pandemiebedingten Voraussetzungen nicht erfüllt, gibt es eine Einlasskontrolle.

Eintrittskarten für das Weinfest Burgdorf vom 16. bis zum 18. Juli können online über das Ticketportal reservix.de gebucht werden. Außerdem sind Karten in der Geschäftsstelle des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins an der Braunschweiger Straße 2 erhältlich. Eine Eintrittskarte kostet pro Veranstaltungstag und Person 10 Euro.

Von Joachim Dege