Burgdorf

Lachen, reden und zur Musik vom Discjockey wippen: Die Menschen in Burgdorf ließen am Freitag keinen Zweifel daran, wie sehr sie den lauen Sommerabend auf dem Spittaplatz im Herzen Burgdorfs genossen haben. Nach dem monatelangen und coronabedingten Lockdown war ihnen die Freude buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Denn nach dem Ausfall im vergangenen Jahr lädt Gastronom Peter Widdel an diesem Wochenende wieder zum Weinfest. Die Gäste am ersten Abend dankten es ihm mit ausgelassener Stimmung und einem ausverkauften Terrain.

Weinfest in Burgdorf: Gäste nun mit mehr Demut

Um 19 Uhr gab Peter Widdel mit einer Rede den Startschuss des Festes. Auch Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) ließ es sich nicht nehmen, den Besucherinnen und Besuchern einen fröhlichen Abend zu wünschen. Die 500 Weinliebhaberinnen und -liebhaber zogen los, um die Palette an unterschiedlichen Sorten zu erkunden.

Und dennoch: Als selbstverständlich sehen das viele nicht mehr. „Freunde, Musik, Gespräche und endlich wieder ein bisschen Normalität, das lernt man gerade einfach zu schätzen“, resümiert eine Freundesgruppe aus Burgdorf. Sie seien das erste Mal wieder auf einer Veranstaltung, seit die Gastronomie und Eventbranche im Herbst 2020 schließen musste. „Es ist wirklich ein Highlight, wir lassen den Alltag hinter uns.“

Die fünf Freunde Michael (von links), Sascha, Tino, Janine und Diana kauften schon im Voraus Karten, um am Freitagabend dabei zu sein. Quelle: Niklas Borm

Auch drei Tische weiter sah die Gemütslage ähnlich aus. Jérome René Lorenz ist mit seinen Freunden Mehran und Maximilian Meinecke zum Platz vor dem Amtsgericht gekommen. „Mal wieder Leben und Menschen sehen und treffen, das ist einfach schön. Vor allem der Austausch ist besonders, viele hat man seit langer Zeit nicht gesehen“, sagt er begeistert. Auch wenn es sich wieder ein bisschen normaler anfühle, sei es doch eine andere Normalität gesteht er.

Für den Eintritt auf das Weinfest ist ein Nachweis über eine vollständige Impfung, Genesung oder ein negatives Testergebnis genauso nötig wie ein Check-in mit der Luca-App. „Aber es ist ein angenehmer Abend, das nimmt man in Kauf“, sagt er zum Abschluss.

Ausrichter erhält Danksagungen

Die Zufriedenheit seiner Gäste teilt auch Peter Widdel. Er ist glücklich über die Vielzahl an Interessierten, die das Angebot annehmen. Den Aufwand seien diese Tage wert gewesen, zieht er Resonanz. Um allen gültigen Corona-Regeln gerecht zu werden, musste er das gesamte Gelände umzäunen und einen limitierten Einlass mit Kartenverkauf gewährleisten. Erstmals müssen die Gäste in diesem Jahr zehn Euro für den Eintritt zahlen, um den Mehraufwand decken zu können. Für die meisten ist das aber vertretbar, sie danken Widdel für sein Engagement. „Die Menschen sind sehr positiv gestimmt, dass etwas gemacht wird“, sagt der Gastronom.

Peter Widdel (links) ließ es sich nicht nehmen, den Wein in Gesellschaft selber zu testen. Quelle: Niklas Borm

Information: Am Sonnabend, 17. Juli, von 13 bis 23 Uhr und am Sonntag, 18. Juli, von 11 bis 18 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, verschiedene Weine zu verkosten – von alltagstauglichen Gutsweinen über Terroirweine bis hin zu Spitzenlagen von vier Winzern. Karten können online auf reservix.de oder an der Tageskasse erworben werden.

Von Niklas Borm