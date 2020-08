Burgdorf

Das Weinfest vom 21. bis 23. August im Stadtpark fällt aus – mehr als 1000 Besucher hatten nach Aussage von Veranstaltungsgastronom Peter Widdel bereits eine Eintrittskarte gekauft, er selbst mit Druckkosten für Plakate und Tickets, Buchung von Sicherheitsheitsdienst, DJ Walter Nebel und der Jazzband Old Fashion Swingtett einen vierstelligen Betrag investiert. Die Absage von der Region Hannover, die Widdel am Mittwoch um 11.40 Uhr erreicht hat, trifft den Gastwirt eiskalt.

„Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt er auf Anfrage. Denn: Noch am 6. Juli teilt ihm die Mitarbeiterin der Regionsverwaltung in einer E-Mail, die der Redaktion vorliegt, mit: „... vielen Dank für die Zusendung Ihres vorbildlichen Hygienekonzepts, dem aus unserer Sicht nichts hinzuzufügen ist. Von daher können Sie, gemäß der derzeit gültigen Landesverordnung aus unserer Sicht Ihr Jazz-Wochenende gerne wie geplant durchführen.“ Das Konzept sah nach Aussage Widdels unter anderem vor, dass maximal 500 Besucher am Freitag, Sonnabend und Sonntag auf das temporäre Veranstaltungsgelände hätten gehen dürfen – dies genehmigte die Stadt Burgdorf nach Aussage des Veranstalters.

Security, Servicepersonal, Schilder zur Wegeführung

Außerdem hatte er einen Sicherheitsdienst beauftragt, der unter anderem die Einhaltung der Abstandsregeln zwischen den Tischen und den Eingangsbereich kontrollieren sollte. Damit wollte Widdel nach eigenen Angaben verhindern, dass mehr als 500 Gäste das Weinfest besuchen, bei dem Servicepersonal an den Tischen bedienen sollte, um Schlangen an den drei Ständen zu verhindern. Zudem sollten Schilder die Besucher über das Gelände führen. „Das alles zu organisieren, war ein Riesenaufwand“, sagt Widdel am Mittwochabend erschöpft und enttäuscht. Denn bis zu diesem Datum, neun Tage vor dem Start, habe er kein Signal erhalten, dass das Fest gekippt werden könnte.

Für den Freitag hatte er bereits 410 Karten verkauft, für den Sonntag mehr als 200. „Der Sonnabend ist sogar schon ausverkauft“, sagt er. Einige Kunden hätten via Paypall oder Überweisung ihre Tickets gekauft: „Das kann ich zurückbuchen, aber viele haben die Karten auch direkt im StadtHaus gekauft“, sagt er und fügt hinzu, dass er nun die Rückgabe erneut organisieren müsse. Noch wisse er nicht, ob und in welchem Umfang er bei Behörden den Verlust geltend machen könne. „Aber ich werde es sicherlich versuchen.“

Regionssprecher: Es liegt keine Genehmigung vor

Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, verweist auf Anfrage auf die aktuelle Corona-Verordnung des Landes – und dabei speziell auf Abschnitt 2 in Paragraf 5. Darin heißt es: „Für den Publikumsverkehr und Besuche sind geschlossen: Messen, Kongresse, gewerbliche Ausstellungen, Spezialmärkte und ähnliche Veranstaltungen, jeweils sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden, ausgenommen Spezialmärkte mit Eintrittsentgelt oder mit gemeinnütziger Bestimmung unter freiem Himmel.“ Diese Verordnung gelte seit 31. Juli, und das Verbot betreffe eben das Weinfest.

Der Regionssprecher widerspricht dem Gastronom: „Es liegt nach Aussage unserer Rechtsabteilung keine Genehmigung vor.“ Und in der Tat findet sich als letzter Satz dieser Passus: „Hinweis: Diese Auskunft stellt keinen Verwaltungsakt dar.“ Widdel sagt mit Verweis auf eben jene Mail vom 6. Juli: „Ich habe aus meiner Sicht nichts falsch gemacht, aber möglicherweise hat bei der Region die interne Kommunikation nicht funktioniert.“ Denn auch die Stadt Burgdorf habe ja seine Einschätzung geteilt: „Sonst hätten sie das Veranstaltungsgelände im Stadtpark ja nicht genehmigt.“

Von Antje Bismark