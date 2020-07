Burgdorf

Die Geselligkeit hat es schwer in Pandemiezeiten. Allenthalben sagen Veranstalter ihre Feste ab. Für das stets gut besuchte Burgdorfer Weinfest soll das nicht gelten. Es soll auch in diesem Jahr stattfinden – und zwar am Wochenende vom 21. bis 23. August. Veranstaltungsgastronom Peter Widdel will es allerdings vom Spittaplatz in den Schlosspark auf die Wiese hinterm Rathaus II verlegen und erstmals Eintritt verlangen.

Widdel hat seine Pläne nach eigenen Angaben mit dem Ordnungsamt der Stadt und dem Gesundheitsamt der Region Hannover abgestimmt und von den Behörden grünes Licht erhalten. Ab sofort verkauft er Karten für das Weinfest. Die gibt es nur im Onlineticketshop, und zwar auf der Internetseite www.veranstaltungsgastronomie-widdel.de. Im Kartenpreis von 5 Euro ist ein Verzehrgutschein über 3 Euro enthalten.

Zwei Winzer bieten ihre Weine an

Bei der Kartenbestellung müssen Besucher ihre Kontaktdaten eingeben. Das soll sicherstellen, dass im Ansteckungsfall eine behördliche Nachverfolgung möglich ist. Die Bezahlung funktioniert über den Onlinebezahldienst Paypal. Wer mag, könne seine Karte aber auch bei ihm im StadtHaus abholen und dort bar bezahlen, sagt Widdel.

Statt der üblichen vier Weingüter kommen dieses Jahr mit den Winzern Schmitt und Vogel aus Rheinhessen nur zwei nach Burgdorf, außerdem der Weinhändler Müsken aus der Wedemark. Zu den Weinen will Widdel Flamkuchen und Grillspezialitäten anbieten. Damit an den Ständen und am Schwenkgrill erst gar kein Gedränge entsteht, bedienen Servicekräfte die Festbesucher an den Tischen.

Maximal 500 Gäste dürfen auf das Gelände

Widdel will es so einrichten, dass an einer Tischgarnitur nicht mehr als acht Personen Platz nehmen. 80 Tischgarnituren will der Gastronom aufstellen, dazu Einzeltische. Maximal 500 Menschen an jedem der drei Veranstaltungstage dürfen auf das Gelände. Ein Wachdienst soll dafür sorgen, dass es nicht mehr werden. Das Fest beginnt am Freitag um 17 Uhr. Um 23 Uhr ist Schluss, ebenso am Sonnabend. Am Sonntag öffnen die Weinbuden bereits um 11 Uhr. Das Fest endet an diesem Tag um 17 Uhr.

Auch für Musik ist gesorgt. DJ Walter Nebel legt am Freitag und am Sonnabend auf. Die Jazzband Old Fashion Swingtett spielt am Sonntag ab 11 Uhr.

Von Joachim Dege