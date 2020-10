Ramlingen

Die Corona-Pandemie hat das Erntefest in Ramlingen kassiert. Gegen die Weinlese am Wochenende konnte das Virus aber nichts ausrichten. Sogar die Herbstsonne lachte, als sich Kartoffelbauer Gerald Meller und sein Freund und Freizeitwinzer Matthias Färber gemeinsam mit Helfern am Sonnabendmorgen im Bioweingarten Allerberg nördlich von Ramlingen einfanden. 2000 Rebstöcke der Weißweinsorten Johanniter und Helios sowie der Rotweinsorte Cabaret Noir stehen dort auf dem einem halben Hektar am Waldrand und mussten gelesen werden – von Hand, versteht sich. Zwei feine Tropfen in Bioland-Qualität sollen daraus entstehen.

Bernd und Ellen Lüdke gehören zur 20-köpfigen Weinlese-Helferschar, die sich aus Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten rekrutiert. Akribisch schneiden sie in dem ihnen zugewiesenen Gang Traube für Traube von den Rebstöcken und legen sie behutsam in eine Kiste. Ist diese voll, wird sie in eine der großen Palettenboxen geleert, die Meller und andere Helfer mit Treckern aus den 2,40 Meter breiten Gängen zwischen den Rebstöcken abfahren. „Wir trinken gern Wein und waren jedes Mal dabei, wenn es hier was zu tun gab“, sagt Ellen Lüdke. Ihr Mann ergänzt: „Man sieht, was für eine Arbeit darin steckt. Unglaublich, dass es im Supermarkt Wein für 2 oder 3 Euro gibt.“

Bioweinanbau ohne Pestizide und Antibiotika

Mit solchen Massenweinen hat das, was Meller und Färber machen, nichts zu tun. Bioweinanbau nach strengen ökologischen Standards bedeutet: Kein Einsatz von chemisch-synthetischen Düngemitteln, Pestiziden und Antibiotika. Die Ramlinger Bioweingärtner haben PIWIs angepflanzt. Das sind pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Doch auch die sind nicht gegen jede Unbill gefeit. „Uns ist im Frühjahr der Mehltau in den Weinberg geweht“, sagt Färber. Rosen an den Anfängen der Gänge zeigten das Problem auf ihren Blättern frühzeitig an. „Befallene Trauben haben wir entfernt. Die würden die Qualität des Weins mindern. Da die Sporen in den Stöcken überwintern, werden wir diese wohl mit Netzschwefel spritzen müssen. Das ist auch für Biobetriebe erlaubt“, versichert Färber.

Zur Galerie Ramlingen bei Burgdorf ist Weinanbaugebiet. 2018 haben Bioland-Kartoffelbauer Gerald Meller und sein Freund Matthias Färber ihren Weingarten Allerberg bestockt. Am Wochenende war Weinlese.

Apropos Bio: Die Gänge zwischen den Weinstöcken sind begrünt. Das nützt der Artenvielfalt. Die Begrünung reduziert obendrein die Verdunstung des in den oberen Bodenschichten gespeicherten Wassers – nicht unwichtig angesichts der extremen Trockenheit in den zurückliegenden drei Sommern. Färber zeigt auf einen Rebstock. „Diese Trauben sind im Vergleich zu anderen viel kleiner. Sie sind süß, aber wegen des Wassermangels im Juli und August nicht mehr weiter gewachsen.“ Die Einrichtung einer Tropfbewässerung könnte Abhilfe schaffen. Doch die ist teuer.

Weißwein weist Aromen von Melone und Stachelbeer auf

Von den für die Zukunft angepeilten vier Tonnen Trauben sind die Ramlinger Weingärtner mit 1000 Kilogramm, die die Weinlese dieses Jahr einbringt, noch weit entfernt. Doch fürs dritte Jahr nach Anlegen des Weingartens sei das in Ordnung, findet Färber, der sich auch mit der erreichten Qualität zufrieden zeigt. Etwas mehr als 80 Grad Oechsle liege das Mostgewicht bei relativ geringer Säure. Ein erster Versuch im vergangenen Jahr habe für das trocken ausgebaute Weißwein-Cuvée aus Helios und Johanniter eine Restsüße von 2,4 Gramm pro Litern ergeben. „Ein sehr hochwertiger, angenehmer Wein mit Aromen von Melone und Stachelbeer“, beschreibt Färber, was Weinfreunde am Gaumen zu erwarten haben.

Der Biowein entsteht im Weinkeller in Dexheim

Gekeltert wird er übrigens in Dexheim bei Winzer Martin Fischborn. Der hat seine eigenen Weine bereits auf dem Weinfest auf dem Spittaplatz präsentiert. Seit vergangenem Jahr ist er Vizepräsident des Weinbauverbandes Rheinhessen im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. „Wir haben Martin in Burgdorf kennengelernt. Er hat uns angeboten, unseren Wein zu keltern“, sagt Färber.

Weiß und Rosé: Biowein aus Ramlingen Etwa 800 Flaschen Wein wird die Lese aus dem Weingarten Allerberg bei Ramlingen voraussichtlich ergeben. Außer einem Weißwein-Cuvée aus Johanniter und Helios wollen Gerald Meller und Matthias Färber auch ein kleines Kontingent Roséwein aus der roten Cabaret-Noir-Traube keltern lassen. Die Weißweinsorte Jonannes ist eine pilzwiderstandsfähige Rebe, die mit dem Riesling verwandt ist. Helios, benannt nach dem Sonnengott, stammt ab von den Rebsorten Merzling und Müller-Thurgau. Beim Cabaret Noir handelt es sich um eine für den Bioanbau geeignete Neuzüchtung auf Basis der bekannten Cabernet-Sauvignon-Traube. „In erster Linie wird der Wein in Mellers Hofladen erhältlich sein. Wir planen auch eine Internetseite und werden am Weinberg einen QR-Code anbringen, damit die Leute per Internet bestellen können“, kündigt Färber an. Auch die Gastronomie – Landgasthof Voltmer im Ramlingen und Gasthaus Bähre in Ehlershausen – habe Interesse bekundet und wolle die Weine auf die Karte nehmen.

In Transportboxen gingen die Trauben in Siebenhalbtonnern sofort nach der Lese auf die Reise nach Dexheim bei Mainz. Auf einen bereits georderten Kühlwagen konnten die Ramlinger verzichten. „Fünf Grad wärmer und wir hätten ihn gebraucht“, sagt Färber.

Von Sandra Köhler