Otze

Wenn der Duft von frischgebackener Zucker- und Mandelkuchen das liebevoll restaurierte Fachwerkensemble im Herzen des Dorfes durchzieht und sich mit dem nach Glühwein, Bratwurst und Kakao mischt: Dann haben die Otzer Vereine und Verbände zur Adventsfeier am Speicher eingeladen. Im kuschlig-warm beheizten Altenteilerhaus lässt es sich bei Kaffee und Schmalzbroten gemütlich klönen, während die Kinder auf dem Rasen rund um den mit selbst gebasteltem Schmuck dekorierten Tannenbaum toben. Und wenn die Kinder der Grundschule vor dem historischen Speicher Seims Backs, der sogar ein Trauzimmer beherbergt, Weihnachtslieder anstimmen – dann lauschen alle ergriffen.

„Ich komme immer gerne hierher, die Stimmung ist ganz toll“, sagte einer der zahlreichen Besucher am Sonntagnachmittag begeistert. Und stellte sich flugs an, um noch eines der leckeren Kuchenstücke zu ergattern. „Zwölf Bleche voll haben wir heute hier“, sagte eine der Frauen hinterm Tresen gut gelaunt, während der ehemalige Ortsbürgermeister Carl Hunze noch hier und da mit anfasste, um der Veranstaltung den letzten Schliff zu geben. „Seit etwa 15 Jahren gibt es die Otzer Adventsfeier“ , sagte Hans Jörg Fischer vom Vorstand der Otzer Vereine und Verbände. Und die kam wieder so gut an, dass die Besucher bereits vor dem offiziellen Beginn herbeiströmten.

Von Sandra Köhler