Tag der Daseinsfürsorge? Nie gehört, werden die meisten Burgdorfer bei sich denken. Der Verband kommunaler Unternehmen ( VKU) hat ihn für den kommenden Dienstag, 23. Juni, ausgerufen, um darauf aufmerksam machen, was Kommunen und deren Tochterunternehmen alles leisten. Die Stadt Burgdorf ist erstmals mit von der Partie. Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU), seit Kurzem Mitglied im VKU-Vorstand, nennt die städtischen Bauhöfe, die Kläranlage und die Stadtwerke denn auch systemrelevant – in der Corona-Krise mehr denn je.

Die Stadt Burgdorf begeht den Tag der Daseinsfürsorge einstweilen freilich bloß auf dem Papier, statt werbewirksam in die Offensive zu gehen, wie es die VKU-Kampagnenmacher am grünen Tisch ersonnen haben. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen aber wie beispielsweise ein Tag der offenen Tür im Klärwerk am Dachtmisser Weg verböten sich angesichts der aktuellen Pandemie, sagte Pollehn bedauernd. Im nächsten Jahr werde das anders sein. Dann sei so etwas nicht nur denkbar, sondern mehr als wünschenswert.

Foto der Dienstleister für die stadteigene Internetseite

In diesem besonderen Corona-Jahr hat der Rathauschef Pollehn den Kanalspülwagen und andere Arbeitsfahrzeuge der Kommune zum Ende dieser Arbeitswoche als Staffage für ein Gruppenbild vor den Faulturm des Klärwerks fahren lassen. Seine Mitarbeiterin Alexandra Veith von der Öffentlichkeitsarbeit im Rathaus drapierte davor den Bürgermeister neben Klärwerkchef Olaf Klippstein, Straßenbauhofleiter Carsten Biedritzki mit zwei Kollegen in orangfarbener Arbeitskleidung, den obersten Stadtgärtner Hans-Heinrich Overmann und Stadtwerkechef Rüdiger Funke. Ein Foto dieser Szene soll zum Zweck der Werbung in eigener Sache auf der stadteigenen Internetseite erscheinen.

Die Chefs von Stadtwerken, Bauhöfen und Klärwerk machten deutlich, wie genau sie 365 Tage im Jahr für die Burgdorfer sorgen. Der scheidende Stadtwerke-Geschäftsführer Funke zählte auf, dass sein Unternehmen 18.500 Stromanschlüsse, 6600 Gasanschlüsse und 5900 Wasseranschlüsse bereitstelle. Klärwerkchef Klippstein rief in Erinnerung, dass die Stadt am Dachtmisser Weg im Jahr mehr als 1,7 Millionen Kubikmeter Schmutzwasser reinige.

„Wir sind bei Wind und Wetter da für unsere Bürger“

Chefgärtner Overmann und seine 32 Mitarbeiter halten nach eigener Darstellung 165 Hektar Grünflächen mit 57 Spiel- und Bolzplätzen in Schuss. Die Stadtgärtner kümmerten sich um die Verkehrssicherheit von 26.000 Bäumen im Stadtgebiet. 250 kranke Bäume seien jedes Jahr zu fällen, acht Friedhöfe zu pflegen. Carsten Biedritzki besorgt derweil mit 22 Mitarbeitern im Straßenbauhof die Straßenreinigung, den Winterdienst, kontrolliert Brücken, bessert schadhafte Gehwege und Straßenfahrbahnen aus. Dabei sei die Stadt zuständig für 160 Kilometer gemeindeeigene Straßen und 190 Kilometer Wirtschaftswege.

Vielen Bürgern sei das alles gar nicht bewusst. Aber: Das alles stelle die Kommune sicher, sagte Bürgermeister Pollehn: „Wir sind bei Wind und Wetter da für unsere Bürger.“

Von Joachim Dege