So dürften sich die Grünen ihr politisches Wirken kaum ausgemalt haben, aber Fakt ist: Je miserabler es Natur und Klima geht, umso besser sind die Umfragewerte der Ökopartei, die sich auch in Burgdorf stark im Aufwind wähnt. Mit einer neuen Doppelspitze blasen die Grünen jetzt zum Angriff – die Kommunalwahl 2021 steht vor der Tür. Ehrenratsfrau und Grünen-Urgestein Maria Leykum (69) will es noch einmal wissen. Mit Jens Palandt (52), erst seit einem Jahr in der Partei aktiv, will sie eine „breite Bewegung für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen“ organisieren.

Das Tandem, das gerade erst seit drei Wochen den Ortsverein führt, ergänzt sich. Leykum gehört den Grünen seit 39 Jahren an, saß mehr als 20 Jahre lang im Rat der Stadt. Die pensionierte Grundschullehrerin kennt die Strukturen in ihrer Partei und die in der Stadt, in der sie sich seit Beginn ihrer kommunalpolitischen Tätigkeit für die Rechte der Natur und den Umweltschutz engagierte. Palandt weiß als Ministerialbeamter im Umweltministerium in Hannover, was im Land und was im Bund läuft, wenn es um diese Themen und den Klimaschutz geht. Der Ingenieur ist im Ministerium stellvertretender Leiter der Abteilung Energie und Klimaschutz, in der er das Referat Klimaschutz, Klimawandel, Nachhaltigkeit leitet.

Parteibasis wählt Palandt prompt zum Co-Vorsitzenden

Palandt lebt jetzt seit fünf Jahren in der Stadt. Früher war er Sozialdemokrat. Sein Austritt aus der SPD bedeutete nicht, dass er sich nicht mehr politisch engagieren wollte. Mehrfach mischte er sich in öffentlichen Fraktionssitzungen unter die Grünen, schloss sich der Partei schließlich an. Das war vor einem Jahr. Als die vormalige Doppelspitze – bestehend aus Sinja Münzberg und Fabian Heller – dann vor wenigen Wochen ihren Rückzug ankündigte, warf Palandt seinen Hut in den Ring. Die Basis, die in den vergangenen eineinhalb Jahren von knapp 20 auf heute 40 Köpfe angewachsen ist, wählte ihn prompt zum Co-Parteichef.

Leykum und Palandt wollen den Schwung, der von der Bundespartei ausgeht, nach Burgdorf holen. Lange habe sie sich an kleinen Verbesserungen abgekämpft, sagt Leykum. Jetzt sei mehr drin, glaubt sie. Palandt, der sich im Job als eine Art Politikberater versteht, sieht sich fachlich gerüstet. Der Druck zu notwendigen Veränderungen müsse von unten aus dem bürgerschaftlichen Engagement in den Kommunen wachsen und der großen Politik im Land und im Bund Beine machen, sagt er: „ Deutschland kann seine Klimaschutzziele nur erreichen, wenn etwas auf kommunaler und auf Landesebene passiert“, lautet seine Überzeugung. Leykum findet, dass Palandts Fachwissen den Grünen hilft, Antworten zu geben auf die vielen Fragen von Bürgern zum Klimaschutz.

Arbeitsgruppe soll sich um Stadtentwicklung kümmern

Damit sich politisch in Burgdorf etwas bewegt, wollen Leykum und Palandt inhaltlich die Ärmel hochkrempeln und den Ortsverein der Partei zum Backoffice für die Ratsarbeit machen. Schon im Januar soll es losgehen. Beim Neujahrstreffen sollen die Parteimitglieder über Klimaschutz und -wandel diskutieren, sich mit Initiativen in Land und Bund beschäftigen und überlegen, was in Burgdorf anzupacken ist. Daraus könne sich dann eine Arbeitsgruppe entwickeln, die sich eine nachhaltige Stadtentwicklung auf die Fahne schreibt, dabei die Kultur ebenso in den Blick nimmt wie soziale Fragen und am Ende Perspektiven aufzeigt für ein Burgdorf in 20 Jahren.

Nächstes Jahr im Herbst wollen die beiden Vorsitzenden für die Grünen, die inzwischen seit vier Jahrzehnten in Burgdorf politisch aktiv sind, eine Geburtstagsfeier auf die Beine stellen. Die Feier dient als Vehikel, um die „Botschaft, wofür wir stehen“ in die Öffentlichkeit zu tragen. Mehr noch: Die neue Doppelsitze will zeitnah mit allen gesellschaftlich relevanten Interessensgruppen, Verbänden und Organisationen in der Stadt ins Gespräch kommen, um zu erfahren, was sie von den Grünen erwarten. Auch mit Landwirten, die traditionell weniger gut zu sprechen sind auf die Ökopartei. „Es ist zu spüren, dass wir nicht mehr nur als Besserwisser wahrgenommen werden“, sagt Leykum: „Wir wollen auf die Menschen zugehen und ihnen zuhören.“

