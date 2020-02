Burgdorf

Wie viel kostet die Sanierung von Sporthallen im Stadtgebiet? Eine Übersicht darüber soll die Verwaltung bis März erarbeiten. Diese dient Kommunalpolitikern als Grundlage für die Beratung über die neue IGS-Sporthalle. Auf diese Forderung verständigte sich jetzt der Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport als gemeinsamen Nenner in einer Debatte über Größe, Ausstattung und Kosten der neuen Halle.

Unstrittig zwischen Politik und Verwaltung ist, dass die neue IGS eine Sporthalle bekommen soll. Unstrittig ist zudem, dass die zunächst geplante Drei-Feld-Halle längst nicht mehr ausreicht und die zwischenzeitlich vorgesehene Vier-Feld-Halle auch die zeitlichen Anforderungen von Schule und Vereinen nicht abdecken. „Eigentlich brauchen wir an der Stelle eine Fünf-Feld-Halle“, sagte Peter Duensing von der Firma Constrata, der die Planung betreut, in der Ausschusssitzung.

Große Halle mit Tribüne kostet rund 13 Millionen Euro

Und auch wenn die Politiker den Bedarf sehen: Zu einem solchen Beschluss können sie sich angesichts der Kostensteigerung derzeit nicht durchringen – ebenso wenig, wie sie der Variante einer Vier-Feld-Halle mit Tribüne für 400 Besucher folgen wollen. Denn die Drei-Feld-Halle kostet fast 7 Millionen Euro, die Vier-Feld-Halle ohne Tribüne etwa 10 Millionen und mit Tribüne rund 13 Millionen Euro. Duensing mahnte, angesichts der steigenden Baupreise nicht zu knapp zu kalkulieren. Denn Rechtssprechung gehe inzwischen von 10 bis 20 Prozent Mehrkosten bei Bauprojekten aus – erst danach könnten mögliche Ausschreibungen gestoppt oder Regressforderungen erhoben werden.

Stadtplaner Andreas Fischer betonte, mit der Auflistung der Kosten wolle die Verwaltung den Politikern die Varianten aufzeigen und eine Entscheidungshilfe bieten. Denn letztlich entstehe die Halle in einer Lage, die gut mit dem Auto zu erreichen sei – und möglicherweise intensiv von den Vereinen und für Veranstaltungen genutzt werden könnte. Dieser Einschätzung schlossen sich Elternvertreterin Karolin Thieleking und Niklas Gottschalk, Freie Burgdorfer, an. „Wir sollten uns die Chance nicht verbauen, die Halle ganzheitlich nutzen zu können“, sagte Thieleking.

Bürgermeister: Nicht aus dem Blickwinkel der Kernstadt agieren

SPD-Ratsfrau Birgit Meinig forderte mehr Informationen über den Nutzen einer Tribüne, während FDP-Ratsherr Thomas Dreeskornfeld sagte: „Wir haben die 3 Millionen Euro nicht übrig, sondern müssten die Steuern erhöhen.“ Auch AfD-Politiker Jens Braun und Kurt-Ulrich Schulz von der WGS verwiesen auf das fehlende Geld. Hingegen appellierte SPD-Ratsfrau Christiane Gersemann an die Solidargemeinschaft der Vereine, die eine neue Halle erhalten statt weiterhin in maroden Gebäuden trainieren zu müssen.

Bürgermeister Armin Pollehn erinnerte an die Versprechen, die der Rat den Vereinen gegeben habe – unter anderem für Schillerslage und Otze. Die Politiker dürften in der Debatte nicht die Ortsteile aus dem Blick verlieren und aus dem Blickwinkel der Kernstadt agieren. „Am Anfang standen knapp 7 Millionen, heute reden wir von 13 Millionen Euro“, sagte er und betonte: „Das Geld ist nicht da.“ Und IGS-Rektorin Saskia van Waveren-Matschke ergänzte, die 3 Millionen Euro für die Tribüne dürften der Schule nicht an anderer Stelle gestrichen werden.

Alfred Runge, Vertreter der Sportvereine in dem Ausschuss, plädierte dafür, die Sanierungskosten für bestehende Hallen aufzulisten – in einem Zeitraum von fünf Jahren. Dann könnten die Politiker über mögliche Einsparungen sprechen und eine fundierte Entscheidung treffen. Diese Übersicht will die Verwaltung nach Aussage von Stadtrat Michael Kugel zeitnah erstellen, damit der Rat in seiner Aprilsitzung den entsprechenden Beschluss zum Bau und Umfang der Halle fällen kann.

