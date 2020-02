Burgdorf/Lehrte/Uetze

Hans-Jürgen Sessner vom Naturschutzbund ( Nabu) Burgdorf, Lehrte und Uetze, der sich seit sehr vielen Jahren um den Insektenschutz kümmert, informiert am Sonnabend, 22. Februar, über den Bau von Nisthilfen für Wildbienen. Die Veranstaltung ist als Aktionstag für Familien konzipiert – mit Vortrag und Bau eines Insektenhotels. Beginn ist 10 Uhr im Jugendhaus JohnnyB. in Burgdorf an der Sorgenser Straße.

„Viele Menschen sehen das Bienensterben mit Sorge und möchte etwas dagegen tun“, sagt Sessner. Außer der naturnahen Anlage des eigenen Gartens sei das Aufstellen von Insektenhotels ein beliebtes Mittel. Sessner will in seinem Vortrag erläutern, wie eine solche Nisthilfe beschaffen sein sollte, damit sie den gewünschten Effekt hat.

Eine gehörnte Mauerbiene an einem Einflugloch einer künstlichen Nisthilfe. Quelle: privat

Nicht die Honigbienen – laut Sessner steigt die Zahl der Imker seit Jahren –, sondern die Wildbienen seien in Gefahr. Deren Artenvielfalt habe in den vergangenen Jahren besorgniserregend abgenommen. Als Gründe nennt der Nabu-Experte aus Burgdorf den Mangel an geeigneten Nahrungspflanzen, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und das Fehlen geeigneter Plätze zum Nestbau.

„Die weitaus meisten Wildbienen bauen ihre Nester im Boden“, sagt Sessner. Einige Arten benötigten zum Nisten allerdings Hohlräume beispielsweise in Totholz. Für diese Wildbienen könnten Nisthilfen durchaus sinnvoll sein – vorausgesetzt, sie sind sinnvoll gebaut. Wie das geht, will Sessner am 22. Februar detailliert erläutern. Anschließend können die Teilnehmer selbst eine Nisthilfe bauen. Für die Veranstaltung, zu der laut Sessner nicht nur Familien, sondern jeder Interessierte willkommen ist, wird kein Eintritt verlangt.

Von Anette Wulf-Dettmer