Otze

Geht es nach dem Ortsrat des Dorfes Otze, dann ist das bedrohte Klima nur zu retten, indem mehr Energie mithilfe der Windkraft erzeugt wird. Als Beitrag zum Klimaschutz will der Ortsrat jedenfalls seine jüngste Initiative verstanden wissen. Es geht darum, im Otzer Bruch den Weg für die Errichtung von Windkraftanlagen zu ebnen. Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) begrüßt den Vorstoß.

In der jüngsten Sitzung des Ortsrats gab es zu diesem Thema keine zwei Meinungen. Vertreter von CDU und SPD hatten im Schulterschluss einen Antrag eingebracht, mit dem Ziel, südlich von Flaatmoor möglichst schnell den Bau neuer Windräder zu ermöglichen. Die Stadt soll alsbald die planerischen Voraussetzungen schaffen. Dazu soll sich demnächst der Umweltausschuss des Rates mit der Angelegenheit beschäftigen.

Bürgermeister befürwortet Windräder

Die Antragsteller sehen nur Vorteile in ihrer Initiative. Wo Windmüller Strom ernteten und in Gewinn ummünzten, falle Gewerbesteuer an. Die komme zu 90 Prozent dem Stadtsäckel zugute. Indem regenerative Energie erzeugt und genutzt werde, sinke der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids, lautet ein weiteres Argument. Weil im Otzer Bruch bei Ehlershausen östlich der Bahnlinie keine Wohnhäuser stehen, könne sich von den Windrädern auch niemand gestört fühlen. Bürger könnten sich gar an den Investitionskosten beteiligen und Erträge generieren.

Bürgermeister Armin Pollehn zeigte sich angetan von der Otzer Initiative, die er einen „wertvollen Beitrag zum Klimaschutz“ nannte. Es gebe in der Stadt nur wenige Flächen, die sich für die Windenergienutzung eigneten. Auch beim Otzer Bruch gelte es noch Hürden zu überwinden. Die Fläche ist seit 1968 Teil eines Landschaftsschutzgebiets, weil es dort ehedem Feuchtwiesen gab, die mittlerweile aber trockengelegt sind. Pollehn will sich deshalb gegenüber der Region Hannover dafür einsetzen, dass der Otzer Bruch den Status eines Landschaftsschutzgebiets verliert.

Windenergie liefert Strom für Wasserstofferzeugung

Gleichzeitig kündigte der Verwaltungschef an, dass die Stadt noch in diesem Jahr eine neue Potenzialflächenanalyse anfertigen wird. Diese soll aufzeigen, wo überall neue Windräder aufgestellt werden können. Dazu hat sich der Bürgermeister nach eigenem Bekunden bereits mit seinem Uetzer Amtskollegen Werner Backeberg (SPD) ausgetauscht. Die Nachbarkommune gilt als Vorzeigekommune in der Region mit Blick auf die Windenergieerzeugung. Laut Pollehn spülten die Erträge der Windmüller jedes Jahr rund eine Million Euro Gewerbesteuer in den Haushalt der ansonsten klammen Gemeinde.

„Auch wenn wir über Wasserstoff reden, sind wir sofort beim Thema Windenergie“, machte Pollehn auf Weiterungen der Klimaschutzbemühungen der Kommune aufmerksam. Der Rathauschef spielte damit an auf bislang noch nicht öffentlich gemachte Pläne des Burgdorfer Unternehmers Gaurav Garg, der nach Information dieser Zeitung gemeinsam mit dem an den Stadtwerken Burgdorf beteiligten Energieerzeuger Avacon eine Anlage zur Wasserstofferzeugung aufbauen will. Den benötigten Ökostrom für eine solche Elektrolyseanlage könnten Windräder liefern, für die die Stadt erst noch die neue Flächen ausweisen müsste. Zurzeit lassen Garg und die Avacon eine Wirtschaftlichkeitsanalyse erstellen, deren Ergebnis im Frühjahr vorliegen soll.

Von Joachim Dege