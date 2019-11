Burgdorf

Die Ratsfraktion der Grünen möchte, dass das alljährliche Wirtschaftsforum des Stadtmarketingvereins Burgdorf ( SMB) weiblicher wird. „Seit circa drei Jahre versuche ich, den Vorstand des SMB davon zu überzeugen, dass es nun wirklich einmal Zeit wird, eine Frau als Referentin einzuladen“, schreibt Grünen-Ratsfrau und stellvertretende Bürgermeisterin Simone Heller, in einem offenen Brief. Er ist adressiert an Vorstand und Geschäftsführer des SMB, den Bürgermeister und den VVV-Vorsitzenden.

Simone Heller : Warum nicht Marietta Slomka ?

Anlass für die öffentliche Kritik der Grünen ist das 16. Wirtschaftsforum am 19. November. Hauptredner im StadtHaus wird der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Theo Koll sein. „Seitdem der SMB zum Wirtschaftsforum bittet, werden ausschließlich Männer als Referenten und Gastredner eingeladen“, heißt es im Schreiben der Grünen. Theo Koll werde sicherlich einen guten Vortrag halten. „Aber warum ist nicht Marietta Slomka, ebenfalls ZDF-Moderatorin, eingeladen worden? Oder die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert?“

Mit ihren provokanten Fragen werfen die Grünen dem SMB indirekt frauenfeindliches Verhalten vor. So heißt es in dem Brief auch: „Kommen im Bewusstsein des Vorstands und der Geschäftsführung erfolgreiche, intelligente Frauen nicht vor?“ Auch wenn es in diesem Fall nicht um die Vergabe eines Karriereposten gehe, so Heller weiter, „gehört auch hier das Thema Gleichstellung in die Mitte der Gesellschaft“.

Heiko Nebel : SMB hat Referentinnen angesprochen

Die Redner für das Wirtschaftsforum suche der SMB nach den Themen und nicht nach dem Geschlecht aus, erklärte Heiko Nebel, stellvertretender SMB-Vorsitzender, auf Nachfrage. „Wir haben in der Vergangenheit auch Referentinnen angesprochen, doch entweder hat der Termin oder das Honorar nicht gepasst.“

Theo Koll spricht beim Wirtschaftsforum. Quelle: privat

Nebel weiter: „Ich halte diese aktuelle Diskussion über eine Frauenquote für Referenten von Vortragsveranstaltung für völlig überflüssig.“ Für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft insgesamt erachte er die Frauenquote aber durchaus als sinnvoll, stellte der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Burgdorf klar. Er plädierte angesichts des Dissens mit den Grünen-Ratspolitikern dafür, „sich zu freuen, dass es uns gelingt, hochkarätige Menschen wie Theo Koll nach Burgdorf zu holen“.

Gastredner erläutert die Politik in Europa Der Stadtmarketingverein ( SMB) bereitet sein 16. Burgdorfer Wirtschaftsforum für Dienstag, 19. November, 19 Uhr, im Veranstaltungszentrum StadtHaus vor. Die öffentliche Veranstaltung dient traditionell dazu, Menschen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft miteinander ins Gespräch zu bringen. Im Zentrum des Abends steht stets ein Gastvortrag. Dafür konnte der SMB diesmal den erfahrenen Journalisten Theo Koll gewinnen. Der Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios hat sein Referat überschrieben mit dem sperrigen Motto „Streifzug durch die politische Landschaft in Deutschland über Frankreich und Europa in die Welt“. Theo Koll werde das deutsch-französische Verhältnis genauso wie den Brexit und dessen Folgen beleuchten, erläutert SBM-Vorstandsmitglied Heiko Nebel den Inhalt des Vortrags. „Er wird aufzeigen, wie sich die politische und wirtschaftliche Architektur in der EU verschiebt.“ Anmeldungen für das Wirtschaftsforum nimmt der SMB in seiner Geschäftsstelle, Telefon (05136) 972 14 18, entgegen. Willkommen sind auch Gäste, die nicht Mitglied des SMB sind. Sie müssen allerdings 20 Euro Eintritt bezahlen.

Von Anette Wulf-Dettmer