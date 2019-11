Premiere geglückt: Zum ersten Seniorencafé in der Südstadt kamen am Sonntagnachmittag rund 150 alte Menschen in das St.-Paulus-Kirchenzentrum. So berichtete der Anzeiger für Burgdorf am 4. Februar 2002. Und weiter hieß es dort: Mit einem so großen Ansturm hatten die Organisatoren, die Wohlfahrtsverbände AWO, Caritas und Diakonie, wohl selbst nicht gerechnet. Kurzerhand mussten Trennwände herausgenommen sowie zusätzliche Tische und Stühle aufgestellt werden, um für alle Gäste Platz zu schaffen. „Das ist eine gute Idee", sagte Gerda Schäfer erfreut. Sie war wie viele andere zum gemütlichen Plaudern bei Kaffee und Kuchen ins Kirchenzentrum gekommen. Schließlich gebe es in der Südstadt kein Café, das sonntags geöffnet habe. Der Weg in die Stadt sei für viele Senioren zu weit oder mit dem Bus zu umständlich, meinte die 68-Jährige stellvertretend für ihre Altersgenossen. Ilse Effer, die die Frauengruppe der Arbeiterwohlfahrt leitet, hofft auf weiteren Zulauf: „Vielleicht werden durch Mund-zu-Mund-Propaganda auch Alleinstehende ermuntert, sich jeden ersten Sonntag im Monat mit anderen Senioren im Café zu treffen.“