Einen Stellplatz für Wohnmobile, möglicherweise auf dem Schützenplatz, wird es kurzfristig nicht geben. Darüber hatten Ratspolitiker im April dieses Jahres im Zusammenhang mit einer Auffrischungskur für den Schützenplatz diskutiert. Doch vor einer Entscheidung will die Stadt nach Aussage von Sprecher Sebastian Kattler ein Gesamtkonzept für Tourismus in Burgdorf erarbeiten.

Dazu habe die Verwaltung inzwischen Kontakt zu Volker Böttcher vom Institut für Tourismusforschung der Hochschule Harz mit Sitz in Wernigerode aufgenommen, sagt Kattler. Es gehe um die Frage, ob das Institut die touristischen Potenziale Burgdorfs analysieren könnte. „Im Verlauf der Suche nach möglichen Standorten für einen Wohnmobilstellplatz in Burgdorf ist deutlich geworden, dass das Thema möglicherweise besser in einem größeren Zusammenhang behandelt werden sollte“, erklärt der Sprecher, nach dessen Angaben ein ans Strom- und Abwassernetz angeschlossener Stellplatz nur ein Teilbaustein für den Bereich Tourismus und Naherholung ist.

Kommen mehr Tagesgäste nach Burgdorf als Besucher, die sich mehrere Tage hier aufhalten? Sind sie beruflich oder privat unterwegs? Wie viele Kurzurlauber gibt es? Mit welchen Verkehrsmitteln reisen sie an? Lassen sich Zielgruppen ermitteln, für die neue Angebote entwickelt werden können? „Auch stellt sich die Frage, ob Synergien zwischen unterschiedlichen Zielgruppen bestehen könnte, und konkret, inwieweit kommunale Investitionen in einen eigenständigen Wohnmobilstellplatz zielführend sein können“, sagt Kattler. Erst wenn diese Fragen geklärt seien, gehe es um die konkrete Suche nach einem Standort. Einen Zeitplan dafür gibt es bislang nicht, fügt er hinzu.

In Burgdorfs Nachbarstadt Celle indes gibt es bereits einen Stellplatz am Schwimmbad, den Wohnmobilfahrer so gut nutzen, dass die Verwaltung inzwischen über eine Erweiterung nachdenkt. Und auch in Lehrte steuern die Fahrer der Camper zunehmend den Schützenplatz an, den die Stadt als Standort ausgewiesen hat.

