Der angespannte Wohnungsmarkt in Burgdorf und der gesamten Region Hannover ist Thema einer Onlinediskussionsrunde, die die Region Hannover für Dienstag, 18. Mai, organisiert. Daran nehmen Regionspräsident Hauke Jagau (SPD), Burgdorfs Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) und Karl Heinz Range, Geschäftsführer der KSG Hannover, teil. Sie sprechen ab 18 Uhr im Gymnasium darüber, wie Wohnungen und Wohnquartiere künftig gestaltet sein sollten, damit Menschen sich dort zu Hause fühlen. Welche Ansprüche stellen Menschen an Wohnraum? Welche Rolle spielt nachbarschaftliches Miteinander? Und wie gelingt der Weg zu einer „Smart City“?

Die KSG schafft derzeit Mietwohnungen am Weimarer Bogen, auch mehrere Reihenhäuser entstehen unter der Regie der Wohungsbaugesellschaft in dem Neubaugebiet An den Hecken. Erst in diesem Jahr hat das kommunale Unternehmen den Zuschlag erhalten für die Bebauung der ehemaligen Feuerwehrtechnischen Zentrale. Dort sollen nach Aussage Ranges bis zu 20 Wohnungen mit einer Miete zwischen 5,60 und 7,20 Euro entstehen. Zugleich regen Planer mit Blick auf die Städtebauförderung an, auch über neue Wohnquartiere in der Innenstadt, zum Beispiel am jetzigen Raiffeisenmarkt, nachzudenken.

Region feiert 20-Jähriges mit dem Blauen Sofa

Die drei Diskussionsteilnehmer nehmen Platz auf dem Blauen Sofa, mit dem die Region in diesem Jahr in allen Umlandkommunen stoppt – und damit an die Gründung der Region vor 20 Jahre erinnert. Das Publikum ist zwar coronabedingt nur online dabei, darf aber gern Fragen stellen, vorzugsweise per E-Mail an blaues.sofa@region-hannover.de. Zum Stream geht es auf www.youtube.com/regionhannover. Wer nicht live dabei sein kann, findet den Talk auch später noch unter dieser Adresse.

Von Antje Bismark