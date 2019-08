Burgdorf

Um 13.26 Uhr ging der Alarm bei der Burgdorfer Ortsfeuerwehr ein: Es brannte in der Heiligenbeiler Straße. Betroffen ist die Nummer 8, eine Haus mit Betreutem Wohnen. Keine zehn Minuten später wurden wegen der Brisanz des Einsatzes weitere Ortsfeuerwehren nachalarmiert – per Stadtalarm.

In dem Haus wohnen vor allem Senioren

Die Einsatzkräfte haben sofort die Drehleiter in Stellung gebracht. Von dort aus verschaffte sich ein Atemschutztrupp Zugang zur brennenden Wohnung, während ein zweiter über das Treppenhaus zum Brandort vorgedrungen ist. Währenddessen haben Polizeibeamte und weitere Feuerwehrleute alle Wohnungen in dem dreigeschossigen Gebäude evakuiert. Wegen des Rauches im Treppenhaus keine leichte Aufgabe. Zudem leben in dem Haus, in dem die Wohnbaugenossenschaft Ostland Betreutes Wohnen anbietet, Senioren, von denen etliche in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Frau rettet sich vor Rauch auf den Balkon ihrer Wohnung

Die letzte Bewohnerin, die sich aus ihrer brennenden Wohnung im zweiten Obergeschoss auf den Balkon gerettet hatte, holte ein Atemschutztrupp um 14.15 Uhr aus dem Haus. Damit sich die Seniorin, die auf einen Rollator angewiesen ist, keine Rauchgasvergiftung zuzog, legten beiden Einsatzkräfte ihr eine spezielle Atemschutzmaske an und geleiteten sie über die Treppen. Vor dem Haus angekommen, lächelte die Frau erleichtert über ihre Rettung.

Zur Galerie Mehrere Ortsfeuerwehren aus der Stadt Burgdorf sind am frühen Freitagnachmittag im Einsatz, um das Feuer zu löschen und die Bewohner des mehrstöckigen Gebäudes zu evakuieren.

Zur Brandursache gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine gesicherten Informationen. Die Aufräumarbeiten laufen noch, das Haus muss noch gelüftet werden. Der Rettungsdienst ist ebenfalls alarmiert worden, um sich um die Evakuierten und die Bewohner der Brandwohnung zu kümmern. Die Sanitäter sind mit zwei Mannschaften im Einsatz.

Polizei sperrt Heiligenbeiler Straße großräumig ab

Die Polizei hat die Heiligenbeiler Straße weiterräumig abgesperrt, damit Feuerwehr und Rettungsdienste ungestört ihrer Arbeit nachgehen können. Die Nachbarn aus den umliegenden Häusern verfolgten das Geschehen mit Bangen. „Hoffentlich haben sie auch die beiden kleinen Hunde aus der Wohnung gerettet“, sagte eine Seniorin.

Von Anette Wulf-Dettmer