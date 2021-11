Burgdorf

Einen schrill-bunten Abend versprechen die Künstlerinnen und Künstler der Revue-Show „Zauber der Travestie“ dem Burgdorfer Publikum am Sonnabend, 20. November, ab 20 Uhr im StadtHaus an der Sorgenser Straße.

Die Revue mit Akteurinnen und Akteuren aus bekannten Cabarets in Deutschland lässt die Zuschauer eintauchen in die Welt der Travestie und verzaubert die Sinne – so wie es in der Ankündigung heißt. Die Gäste erwarten fantastische Show-Acts, Livegesang der Extraklasse und echte Hingucker. Dabei darf jeder und jede im Zuschauerraum mitmachen, tanzen und singen können. Ob es sich bei den hinreißenden Damen auf der Bühne wirklich nur um Männer handelt, das bleibt das wohlgehütete Geheimnis dieser schillernden Show voller Paradiesvögel.

Einlass zu der Veranstaltung ist bereits um 19 Uhr. Karten zum Preis ab 28 Euro gibt es in der HAZ/NP-Geschäftsstelle in der Marktstraße 14, Telefon (05136) 89940 sowie online unter www.eventim.de. Die Veranstalter haben unter der Telefonnummer (05132) 887010 außerdem eine Kartenhotline eingerichtet. Nach aktuellem Stand gilt bei der Veranstaltung die 2-G-Regel.

Von Marie Pinkert