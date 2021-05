Burgdorf

Persönliche Erinnerungen sorgen dafür, dass Geschichte lebendig bleibt – und deshalb startet der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) jetzt das Projekt „Zeitzeugenbefragung“. Damit wollen die Mitglieder jene Burgdorfer ansprechen, die zwischen 1933 und 1945 in der Stadt lebten und ihre Erlebnisse während der Nazi-Herrschaft schildern können. Der Grund: Die Zahl der Burgdorfer, die das Regime erlebt haben, sinkt seit Jahren, weil viele der damals Heranwachsenden jetzt sterben.

Auswirkungen auf die Kindheit

Bei den Interviews geht es nach VVV-Angaben darum zu erfahren, welche persönlichen Erlebnisse die Befragten mit der 1933 vollzogenen Machtergreifung der Nationalsozialisten in Burgdorf und dem schmachvollen Ende der Weimarer Republik als erstem demokratischen Regierungsgebilde in Deutschland verbinden? Wie hat dies ihre Kindheit beeinflusst? Haben die Eltern mit Jubel, Begeisterung oder mit Skepsis auf die veränderten politischen Verhältnisse reagiert, die einen scheinbaren Ausweg aus der katastrophalen wirtschaftlichen Lage Deutschlands boten? Welche Auswirkungen hatte dies auf das alltägliche Leben der Familien? An welche Geschehnisse erinnern sich die damaligen Kinder und Jugendlichen? Und nicht zuletzt geht es um die Frage, wie die Heranwachsenden den Zusammenhalt in jener Zeit empfunden haben.

Auch Nachkommen können sich melden

Zudem suchen die Akteure auch Exponate aus jener Zeit für das Archiv und mögliche künftige Ausstellungen. Sie bitten explizit die Frauen und Männer zum Gespräch, die über ihre Kindheit oder Jugend noch einmal sprechen möchten. Gefragt sind aber auch Nachkommen von bereits verstorbenen Zeitzeugen, die sich an die Erzählungen der Verwandten erinnern und sie wiedergeben können. Wer sich an dem Projekt mit Erinnerungen und Reliquien beteiligen möchte, erreicht VVV-Geschäftsführer Gerhard Bleich unter Telefon (05136) 1862. Dort können sich auch interessierte Burgdorfer melden, die Zeitzeugen oder ihre Familienangehörigen befragen möchten.

Von Antje Bismark