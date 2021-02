Burgdorf

Mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, einen weißen Renault Megane beschädigt, den der Halter ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Kleiststraße in Burgdorf abgestellt hatte. Dabei richteten die Täter einen Schaden am Außenspiegel der Fahrerseite und an der Beifahrertür an. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro.

Die Beamten ermitteln wegen einer Sachbeschädigung und bitten Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu melden.

Von Antje Bismark