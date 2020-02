Burgdorf

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Freitag gegen 17 Uhr einen Unfallfahrer ermitteln können: Die 58-jährige Burgdorferin beobachtete auf dem Edeka-Parkplatz an der Uetzer Straße, wie ein 65-jähriger Autofahrer mit seinem VW Passat beim Rückwärtsrangieren gegen einen parkenden Hyundai und ein Verkehrszeichen stieß. Er wollte seine Fahrt fortsetzen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Zeugin lief hinter dem Wagen her, stoppte den Unfallfahrer und forderte ihn auf, bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Parkplatz zu warten.

Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 65-Jährige an dem Hyundai, der einer 45 Jahre alten Frau aus Burgdorf gehört, und an dem Verkehrsschild einen Schaden von gut 1000 Euro verursacht hatte. Sie leiteten ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.

Von Antje Bismark